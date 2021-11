Ancien maire d'Alata et président de la Cadec Fanfan Dominici n'est plus

"​Je suis très ému et peiné du décès brutal de Fanfan Dominici. Il aura accompli un parcours exemplaire de fonctionnaire des finances publiques et d’élu au service des collectivités (commune d’Alata, CAPA, Collectivité de Corse) et des organismes qu’il a gérés ou administrés, faisant autorité dans tous les domaines comptables et budgétaires.

Je veux pour ma part souligner son rôle essentiel dans la gestion du recouvrement des créances de la CADEC et, en tant que Président, de sa relance en 2010 faisant de celle-ci un outil majeur du financement de l’économie de la Corse.

J’ai pu tout au long de ces années en tant que Président de l’ADEC et représentant du Président de l’exécutif de la CTC « actionnaire de référence » de la structure apprécier son professionnalisme, sa rigueur, son talent et le travail considérable qu’il y a accompli.

Je voudrais aussi saluer la mémoire de l’humaniste, du républicain profondément attaché à la Corse et à son appartenance à la nation française, de l’ami qui a partagé nos engagements politiques.

A sa famille, à ses proches et à tous ceux que sa disparition affecte, je dis toute mon affection et ma sympathie"