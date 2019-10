Le producteur de musique Régis Talar sera inhumé demain à l'Ile-Rousse

A l'annonce hier sur le continent du producteur de musique Régis Talar, c'est une véritable onde de choc qui s'est abattue sur l'Ile-Rousse où l'homme était connu et apprécié de tous.

Figure emblématique de la production et de l'édition musicale, il était un véritable île-roussien de cœur.

Il était chez lui à Lisula et s'y sentait tellement bien que le 15 mai 2010, c'est entouré de ses amis balanins qu'il devait convoler en justes noces avec Caroline née Malausséna, descendante dune illustre famille niçoise, femme proche du monde politique, ancienne collaboratrice du ministre Hubert Védrine.

" Vous venez de vous marier, comme vous l'avez souhaité, dans la discrétion et l'intimité, entouré de vos amis les plus chers.

Vos situations auraient pu laisser croire à un grand mariage dans la capitale, entouré de personnalités su show biz et de la politique. Rien de tout cela.

C'est à l'Ile-Rousse entre Nice et la Tunisie, au milieu de la Méditerranée que vous avez décidé de vous marier, entourés de vos témoins et de vos amis.

Des amis célèbres mais aussi des amis d'ici qui sont aussi les miens. Votre union honore notre Ville, et je suis fier que vous ayez choisi Ile-Rousse pour la sceller.

Vous savez bien Madame que votre mari appartient un peu à à notre cité, de part son statut de joueur de pétanque émérite, qui est à île-Rousse, l'activité phare de la place Paoli. Mais votre mari est aussi celui qui en 1962 chez Philipps, comme directeur artistique croisera le chemin de Jacques Revaux, ensemble ils produiront ombres d'artistes devenus célèbres comme Michel Sardou, Michel Fugain, Enrico Macias à Serge Reggiani et de Charles Aznavour à Michel Mallory, sans oublier Michel Boujenah.

De "Comme d'habitude" de Claude François et Jacques Revaux, à la fondation de TREMA et à la présidence deux années de suite des "Victoires de la Musique", il est le personnage incontournable de l'édition et de la production "Made in France", ce qui lui a valu en 1984 d'obtenir de Grand prix de la SACEM en tant qu'éditeur de musique, sa décoration dans l'Ordre des Arts et des Lettres, en atteste officiellement" déclarait dans son discours le premier magistrat de l'Ile-Rousse Jean-Jo Allegrini-Simonetti.

Puis de conclure

" Devant vous s'ouvrent de longues années de félicité. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, ce que tout le monde ici vous souhaite le plis sincèrement du monde.

Je suis sûr que le souvenir que vous garderez de ce jour, dans le secret de votre coeur restera pour vous le meilleur témoignage de votre engagement mutuel".

Régis Talar était un habitué de la Place Paoli où il aimait retrouver ses amis pour une partie de pétanque.

Très proche de Angelo Allegrini, président du Sport Pétanque Ile-Rousse - Balagne, il n'était jamais le dernier pour aider les organisateurs lors du célébre concours international de pétanque qui se déroule traditionnellement au mois de septembre dans la cité Paoline:

" Régis était bien plus qu'un ami. Il était toujours là quand on avait besoin, il était notamment notre relais pour faire venir des célébrités au concours VIP qui a lieu la veille du "Paoli". Et puis, bien évidemment, il était aussi présent lorsque nous avons rendu hommage à son ami, à notre ami Charley Marouani ou encore en 2013 lors du 10e anniversaire de la mort d'Henri Salvador qui était le parrain de notre club.

Je savais que Régis était affaibli par la maladie mais l'annonce de sa mort aujourd'hui me bouleverse. C'est un ami que je perds, c'est un ami que nous perdons. La dernière dois que je l'ai viu à l'Ile-Rousse c'était au mois d'août dernier" déclare non sans émotion Angelo Allegrini.



Arrivée du corps à l'aéroport de Bastia

C'est un autre ami fidèle, Miche Boujenah, humoriste et réalisateur, qui est resté au chevet de Régis, qui s'occupe avec toute la famille des démarches pour rapatrier le corps en Corse de Régis, comme celui-ci l'a souhaité et organiser la cérémonie au cimetière de l'Ile-Rousse en présence du Rabin.

" Régis était un être exceptionnel, je suis bouleversé par sa disparition. Régis était Corse de cœur, c'était un ami de la Corse et il y comptait beaucoup d'amis. Oui il était amoureux de votre île et il aimait le faire savoir.

Régis c'était aussi un homme de l'ombre très important dans notre métier. Il était d'une discrétion, d'une élégance et d'une tendresse pour nous tous alors qu'il savait qu'avec nous il allait plus perdre de l'argent qu'autre chose. . Il faisait parti de cette génération qui disparaît et que l'on ne remplace pas. Bien sur aujourd'hui je suis triste de perdre un ami aussi cher. On pense à lui, on pense à son épouse, à ses quatre enfants et à tous ses proches". ajoutait Michel Boujenah joint par téléphone.





Ce vendredi matin à 10 heures il sera dans le même avion auprès de la famille qui ramènera la dépouille de Régis Talar à l'aéroport de Bastia, avant de prendre la route de l'Ile-Rousse où une cérémonie en présence d'un Rabin aura lieu au cimetière

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI s'associe à tous les amis de Régis pour présenter à son épouse Caroline, à ses enfants et à toutes les personnes que ce deuil afflige, ses sincères condoléances.