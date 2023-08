Bastia : Loïc Barles n'est plus

Loïc Barles qui était originaire de Pozzu à Brandu, où ses parents vivent toujours, avait repris avec beaucoup d'enthousiasme le "Café du centre" il y a quelques années pour faire, à la tête d'une équipe particulièrement impliquée, de cette veille enseigne emblématique de Bastia, l'un des rendez-vous gourmets les plus courus de la ville. Nous l'avions rencontré quelque temps après avoir repris l'établissement et il nous disait combien il allait s'impliquer pour que le café retrouve son lustre passé. Et il a réussi son pari.Sa personnalité, le plaisir de partager avec tous ceux qui venaient à sa rencontre, son amabilité et sa simplicité n'ont sans doute pas été étrangères à la réalisation de son projet.Aujourd'hui sa clientèle est orpheline de ce jeune chef d'entreprise emporté par la maladie à l'âge de 42 ans.Loïc était le compagnon de la douce Lesia et le papa de 3 superbes bambins, Amanzia, Oria et Felice.Corse Net Infos présente l'expression de ses plus sincères condoléances à sa petite famille, à ses parents, à ses proches et à tous ses amis au nombre desquels figurent bien sur les membres du groupe L'abbrivu.