Bastia - Si n'hé andatu Pascal Milani

Pascal, l’enfant de la Marine, tous les anciens du Vieux-Port de Bastia l’ont connu. Tout jeune, il adorait le football et l’a pratiqué en tant que joueur, mais aussi en tant qu’arbitre. Je me souviens parfaitement l’avoir vu officier sur tous les stades de la région. Mais Pascal était aussi connu dans le monde de la boxe avec son frère regretté Pierre, un excellent pugiliste.

Pascal, qui va manquer a beaucoup de monde dans sa ville natale, a ainsi rejoint au ciel sa mère Louisette, née Renucci et son père Toussaint.

Corse Net Infos se joint à l'hommage rendu et présente l'expression de ses sincères condoléances à ses fils Paul, Pascal et Jean-Marc et sa fille, ainsi qu’à sa compagne Mandy et tous les siens.



Son corps repose depuis ce jour lundi 31 mars à l’oratoire Sainte-Croix à la Citadelle. La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 2 avril à 14h30 en la cathédrale Sainte-Marie-Marie.