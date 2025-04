Avis de décès - Biguglia

BIGUGLIA



Mme Danielle DUPRAT sa fille, Daniel STINUS son conjoint, enfants et petits enfants, Mathieu, Lana, Nicolas et sa famille ;

Mme Flaminie BATTESTI née PASQUALINI sa sœur, son époux Jules, leur fille Marie-Hélène et feu Dominique et leurs petits enfants ;

Mr Ange PASQUALINI son frère, Evelyne son épouse, leurs enfants et petits enfants ;

Les familles de ses oncles et tantes

Feu Jean Fleur PASQUALINI, Ange Louis, Baptiste ;

Mme ACQUATELLA née PASQUALINI ;

La famille Jacques FELCE d'Antisanti ;

La famille de Jean MONTI ;

Les familles TOMASI, BENIGNI, PASQUALINI, MARIANI ;

Amis, proches et alliés ;

Ont le regret de faire part du décès de



Mme Marie DUPRAT

Née PASQUALINI



Le 25 avril 2025, entourée des siens.



La famille recevra les condoléances en l'église de BIGUGLIA village avant la célébration qui aura lieu lundi 28 avril à 14h30.

L’inhumation suivra au cimetière de Biguglia village.

La famille tient à remercier sa dévouée Sandra, l'équipe infirmière, son médecin, son Kiné.

Selon les volontés de la défunte : ni fleurs, ni couronnes, ni signes de deuil.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

---

Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.