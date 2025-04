Avis de décès - Bastia - Vignale - Bisinchi - Sollacaro

Toni FARELLACCI AILLAUD son époux ;

Anna Laura MURETTI AILLAUD sa fille chérie ;

Gabrielle OTTAVI sa belle-fille ;

Feu Raoul MURETTI et Anna, ses parents

Ses sœurs, son frère :

Michele MURETTI

Alice MURETTI

Henri MURETTI;

Son neveu, sa nièce :

Rémy SEMIDEI

Julie Anne MURETTI

Ses tantes,

Vve Angèle VINTIMILA;

Vve Antoinette CASTA ;

Vve Danielle LECUILLER;

Ses cousins germains :

Jeanine CASTA ;

Feu Tony CASTA et famille ;

Jean Jacques CASTA et famille ;

Alain CASTA et famille ;

Pierre LECUILLER et famille

Jean Michel LECUILLER et famille ;

Jean Pierre CASANOVA et famille ;

Isabelle CASANOVA et famille ;

Nathalie MICHELET GIOVANNANGELI et famille;

Carine MICHELET JAULT et famille ;

Marie Ange BRADASCHIA ROSSO et famille ;

Jean Louis BRADASCHIA et famille ;

Feue Madeleine VINTIMILA

Jeanine VINTIMILA et famille ;

Charles VINTIMILA et famille ;

Feu Paul VINTIMILA et famille ;

Anne Marie VINTIMILA et famille

Jérôme VINTIMILA et famille;

Stéphane MINICUCCI et famille ;

Marie Hélène MINICUCCI;

Francette NICOLAI et famille ;

Ses oncles,tantes et cousins de Vignale-Bisinchi ;

Familles CASANOVA,GAZIELLO,PIAZZA ,

NICOLAI, CHEVALIER, LIBEROTI, MICHELI de St Joseph ;

Jacques MAGDELEINE son parrain et famille ;

Claude SABATIER épouse BIAGGI sa fidèle collaboratrice et famille ;

Mr Philippe DUBOST son ami et mentor ;

Ses amis fidèles

Les familles, parents et alliés

Ont l’immense chagrin de vous annoncer le décès de





Mme Christiane MURETTI

Le 24 Avril 2025 à l’âge de 68 ans

Elle reposera près de son fils Nicolas Montigny pour l’éternité.

Pregate per Elli.



Le corps sera déposé le dimanche 27 avril en l’oratoire de l’Immaculée Conception de Bastia à partir de 9h30. La cérémonie religieuse sera célébrée en l’Eglise St Jean-Baptiste de Bastia le mardi 29 avril à 10h30. L’inhumation suivra au cimetière de Bastia dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.



Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.