Avis de décès - Bastia - Santa Maria di Lota

Feu Serge VITALIZI, son frère ;

M. et Mme Louis PIERRE, née Yolande VITALIZI, sa nièce, leurs filles

Mr et Mme MaëlleLUCCHINI et leur fille,

Mme Anastasia PIERRE et Lucien COLOMBANI et leurs fils ;

M. Bruno VITALIZI, son neveu, ses filles Ornella et son compagnon Alex et leur fille, Lina et soncompagnon Théo;

Mme veuve Anna CORTOPASSI, née VITALIZZI, sa sœur ;

Mme Marie-France CORTOPASSI sa nièce et Antoine RONCHI, sa fille Océane et soncompagnon Lorenzo ;

Mme Sandra CORTOPASSI sa nièce et Christophe BOZIEGLAV, ses enfants Anthony et Morgane ;

Tous ses cousins d’Italie ;

Ont la douleur de faire part du décès de



M. Sylvain VITALIZZI

Survenu à Bastia le 9 avril 2025.



La famille recevra les condoléances c vendredi 11 avril 2025 à partir de 9 heures en la crypte de Notre-Dame des Victoires de Bastia où le corps est déposé.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce même jour à 14h30 en l’église Notre-Dame des Victoires.

L’inhumation suivra au cimetière de Bastia Montesoro.

La famille tient à remercier chaleureusement Bernadette sa dame de compagnie qu’il aimait tant, le Docteur Antoine DOLOVICI son médecin traitant, Sébastien, Christina et Roger ses infirmiers, Karine sa kinésithérapeute, Isabelle son aide-ménagère pour leur gentillesse, leurs soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

----



