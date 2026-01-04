Avis de décès - Bastia - Moltifao - Pistoia
Son épouse Catherine PIERINELLI née MAMELLI
Ses enfants :
Lucien PIERINELLI et sa compagne Claudine
Raymond PIERINELLI
Paul PIERINELLI et son épouse Olga
Ses petits-enfants : Denis, Alexia et Angy, Celia, Dachinka et Nicola
Ses arrière-petits-enfants : Marcu-maria, Chjara, Serena et Déa
Ses sœurs : Feu Maora BRANCHETTI
Paulette VINCENT, ses enfants et petits-enfants
Richard et Marie PINEL née PIERINELLI, leurs enfants et petits-enfants
Ses beaux-frères et belles-sœurs : Francis, Gérard, Marie-Antoinette MAMELLI, leurs époux et Guy, Etienne, Alain et leurs familles
Famille MAMELLI feu Jerôme, César et leurs enfants
Les familles : BORDAS, GORI, PIERINELLI Lucien, MULTARI, TADDEI, COSTA, LANDUCCI, VANUCCI feue Carla et ses enfants
Julie ROSSO, Veronique GIUDICELLI
Tous ses amis bouliste, chasseurs et voisins et tous ses parents d’Italie
Ont l’immense douleur d’annoncer le décès de :
M. Maurice PIERINELLI
Survenu à Bastia à l’âge de 90 ans
La famille reçoit les condoléances à partir de 10h00 ce jour mardi 31 mars 2026 en l’église de notre dame des Victoires à Lupino, ou le corps repose.
La cérémonie religieuse sera célébrée à 16h30 suivie de l’inhumation au cimetière de Bastia
Profonds remerciements au Dr DE MEYER, ANTOGNETTI, FERRARI, CRISTIANI, VALERY et SALA et particulièrement au Dr MARI Véronique ainsi que tout le service de médecine polyvalente et le Dr SIERRA du 5eme étage de l’hôpital.
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Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.
La cérémonie religieuse sera célébrée à 16h30 suivie de l’inhumation au cimetière de Bastia
Profonds remerciements au Dr DE MEYER, ANTOGNETTI, FERRARI, CRISTIANI, VALERY et SALA et particulièrement au Dr MARI Véronique ainsi que tout le service de médecine polyvalente et le Dr SIERRA du 5eme étage de l’hôpital.
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Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.
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