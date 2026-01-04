Avis de décès - Bastia - Moltifao - Pistoia

La famille reçoit les condoléances à partir de 10h00 ce jour mardi 31 mars 2026 en l’église de notre dame des Victoires à Lupino, ou le corps repose.

La cérémonie religieuse sera célébrée à 16h30 suivie de l’inhumation au cimetière de Bastia

Profonds remerciements au Dr DE MEYER, ANTOGNETTI, FERRARI, CRISTIANI, VALERY et SALA et particulièrement au Dr MARI Véronique ainsi que tout le service de médecine polyvalente et le Dr SIERRA du 5eme étage de l’hôpital.



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Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.