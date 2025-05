Avis de décès - Bastia - Desulo (Sardaigne)

Ses enfants adorés :

Pino et sa compagne Adriana BALDUSSI ;

Benvenuto ;

Tonello ;

Alessandra et son compagnon André ANDREANI ;

Valerio ;

Les familles FAIS, LITTARRU, TODDE, BALDUSSI et ANDREANI

Ont la douleur de faire part du décès de



Mme Maria-Rosa FAIS

Née LITTARRU



Survenu à Bastia le 3 mai 2025 à l’âge de 88 ans.



La famille recevra les condoléances à partir du lundi 5 mai à 10 heures au reposoir de Sainte-Croix de Bastia où le corps sera déposé. La cérémonie religieuse sera célébrée

mercredi 7 mai à 14 heures en la cathédrale Sainte-Marie de Bastia. Son inhumation aura lieu à Desulo.

La famille tient à remercier son ancien médecin, le docteur Mohamed BENADDA, le docteur CHAU, le docteur Don Louis CASANOVA, le docteur MORACCHINI et DUFLANT, ses infermières et Roger CADDEO son kiné.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

---

Pompes Funèbres Corses Morganti

04.95.31.15.18.