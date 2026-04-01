Avenir de Timizzolu : les supporters de l’AC Ajaccio demandent le rachat du stade par la Ville et la CAPA

À Ajaccio, l’heure n’est plus seulement à la reconstruction sportive, mais à la clarification des fondations. Ce dimanche, en amont de la rencontre de Régional 2 entre l’AC Ajaccio et Corte, le Cullettivu Biancu è Rossu a pris la parole publiquement pour évoquer un sujet devenu central : l’avenir des infrastructures de Timizzolu.



Devant près de 300 personnes, le collectif a rappelé le contexte fragile dans lequel évolue le club depuis sa faillite en août 2025. Relégué au niveau régional, l’AC Ajaccio a néanmoins su rebondir, porté par un engouement populaire intact et une mobilisation interne remarquable. « L’année écoulée a prouvé que le club reste profondément ancré sur son territoire », souligne le collectif, fort de ses 1 200 adhérents.



Mais derrière cette dynamique renaissante, une incertitude majeure persiste. Le site de Timizzolu, propriété d’acteurs privés, fait l’objet d’une convention d’occupation précaire arrivant à échéance le 30 juin. « Nous n’avons aucune visibilité au-delà de cette date », alerte Paul Medurio, porte-parole du collectif. Une situation jugée « urgente », tant elle pèse sur les perspectives du club, notamment en matière de formation et de structuration à long terme.



Un rachat par la CAPA ?

Le stade et ses installations – huit hectares comprenant une enceinte de 12 500 places, des espaces d’accueil, un terrain synthétique homologué et plusieurs terrains d’entraînement – constituent pourtant un outil immédiatement opérationnel. Pour les supporters, la question est donc pragmatique : pourquoi envisager une reconstruction coûteuse ailleurs quand un équipement fonctionnel existe déjà ? Dans ce contexte, le Cullettivu plaide pour une maîtrise publique du site, idéalement à l’échelle intercommunale et donc de la CAPA. Une position qui semble trouver un écho favorable dans la classe politique locale. Durant la campagne municipale, tous les candidats avaient exprimé, à des degrés divers, leur soutien à une intervention publique, certains évoquant une implication de la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA).



Sans chercher à raviver les débats, le collectif souhaite désormais « accompagner une convergence » et propose l’ouverture d’une étude précise sur les modalités d’acquisition et de gestion du site. L’objectif : inscrire ce dossier dans une trajectoire claire à l’échelle de la mandature, avec des garanties juridiques et financières solides. Au-delà des infrastructures, les supporters rappellent le rôle structurant de l’AC Ajaccio dans le tissu local. Club centenaire, acteur éducatif et social, vecteur d’identité et de cohésion, l’ACA représente bien plus qu’une entité sportive.



Sur le plan économique, son impact est également significatif : plus de 100 millions d’euros injectés dans l’économie locale sur les dix dernières années, selon les chiffres avancés. « Le club fait sa part, il se reconstruit avec sérieux. Les conditions sont réunies pour aller plus loin », insiste le collectif, qui en appelle directement aux élus, et notamment à la nouvelle majorité municipale, pour définir rapidement une feuille de route.

