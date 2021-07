Avec Orphelin’aide un couple corse vient "en aide aux orphelins en situation de rue du monde entier"

Après avoir vécu leur propre expérience, Maud et Antoine-Baptiste Palmieri ont souhaité venir en aide aux autres parents concernés par l’adoption ainsi qu’aux enfants « il est important d’aider les autres. Nous faisions partie d’une association : EFA 2B. Nous avons beaucoup partagé avec ces gens, ce qui nous a donné envie d’aider autant que possible les parents et les enfants dans les démarches. » explique Maud.





Pour ce jeune couple, les procédures liées à l’adoption sont devenues compliquées « Il est de plus en plus difficile d'adopter. Les démarches sont lourdes, longues, et les Etats étrangers privilégient l’adoption au niveau local, ce qui rend les choses plus difficiles pour les parents de pays extérieurs. »





Orphelin’aide, a plusieurs objectifs, notamment apporter un soutien financier aux structures: « nous récoltons des fonds pour les orphelinats ainsi que pour les foyers de rues. Nous avons gardé des contacts au Congo. »

Par exemple, une collecte a été lancée pour payer un groupe électrogène à un foyer d’enfants dans la rue. « Nous en sommes actuellement à 700 euros et cela coûte 1 000 euros au total. Il y a beaucoup de coupures de courant au Congo et il faut les aider. »

L’association propose également d'offrir un rôle de relais: « Nous souhaitons servir de relais, car lorsqu’on adopte à l’étranger, on fait des dons que l’on ne peut déclarer aux impôts jusqu’à l’adoption. Ce que nous proposons : ils nous donnent la somme et nous reversons à l’orphelinat. »





A l’avenir, le couple envisage également d’effectuer les procédures d'adoption des enfants de sorte que leur temps d'accueil en structures soit réduit. Ainsi, les parents adoptants n'auraient que la procédure à financer.

Maud et Antoine Baptiste poursuivent ainsi leur engagement et continuent de récolter des fonds.



Les adhésions à l’association sont possibles à partir de 5 euros par mois, avant une déduction fiscale de 66%. Un site internet ainsi qu’une page Facebook sont également en ligne. Pour faire des dons, cela est possible par mail : contact@orphelinaid.org