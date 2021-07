Avec 640 000 sièges, Volotea étoffe son offre vers la Corse pour l'été

»

a annoncé

Volotea continue de développer son offre domestique et estivale et offre cette année encore plus de liaisons vers la Corse. Entre juin et septembre, Volotea connectera la totalité de ses aéroports français à l’Île de Beauté, un total de 36 liaisons sont disponibles vers Ajaccio, Calvi, Bastia ou Figari, soit 11 de plus qu’en 2019. Ce sont près de 640 000 sièges qui seront disponibles sur toute la période estivale. « Depuis l’été dernier, nous avons augmenté notre offre domestique pour répondre aux attentes de nos passagers et nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients français toutes ces liaisons vers la Corse cette année. Il y a énormément d’appétence pour l’Île de Beauté et nous avons eu à cœur de pouvoir développer toujours plus de lignes directes depuis la totalité des aéroports ou nous opérons dans l’hexagone.Céline Lacroix, Responsable du Développement International.

Au départ et à destination des aéroports corses, Volotea proposera 36 lignes à partir de 29€.







· Ajaccio – Bordeaux : tous les jours.



· Ajaccio – Brest : une fois par semaine en juillet les samedis et deux fois par semaine en août, les mercredis et samedis.



· Ajaccio – Caen : du mardi au dimanche.



· Ajaccio – Lille : du mardi au dimanche en juillet et tous les jours en août.



· Ajaccio – Limoges : deux fois par semaine les mardis et samedis.



· Ajaccio – Lyon : les jeudis, samedis et dimanche en juillet et les mardis, jeudis, samedis et dimanches en août.



· Ajaccio – Montpellier : les mardis, samedis et dimanches en juillet et les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches en août.



· Ajaccio – Nantes : tous les jours.



· Ajaccio – Paris Beauvais : une fois par semaine en juillet les samedis et deux fois par semaine en août, les mardis et samedis.



· Ajaccio – Rennes : tous les jeudis à partir d’août.



· Ajaccio – Strasbourg : les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches.



· Ajaccio – Toulouse : les mardis, jeudis, samedis et dimanches.







· Bastia – Biarritz : une fois par semaine en juillet les lundis et deux fois par semaine en août les lundis et jeudis.



· Bastia – Bordeaux : les mardis, jeudis, samedis et dimanche en juillet, et les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches en août.



· Bastia – Brest : une fois par semaine en juillet, les samedis et deux fois par semaine en août, les mercredis et samedis.



· Bastia – Caen : les mercredis, samedis et dimanches.



· Bastia – Lille : les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches.



· Bastia – Lyon : les jeudis, samedis et dimanches en juillet et les mardis, jeudis, samedis et dimanches en août.



· Bastia – Montpellier : deux fois par semaine en juillet, les samedis et dimanches et les mardis, samedis et dimanches en août.



· Bastia – Nantes : tous les jours.



· Bastia – Paris Beauvais : tous les lundis à partir d’août.



· Bastia – Rennes : tous les mardis à partir d’août.



· Bastia – Strasbourg : tous les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches.



· Bastia – Toulouse : tous les mardis, samedis et dimanches en juillet et tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches en août.







· Calvi – Nantes : deux fois par semaine en juillet les samedis et dimanches et les mercredis, samedis et dimanches en août.







· Figari – Bordeaux : les mardis, jeudis, samedis et dimanches en juillet et tous les jours sauf le vendredi en août.



· Figari – Brest : une fois par semaine en juillet les samedis et deux fois par semaine en août les mardis et samedis.



· Figari – Caen : les mercredis, samedis et dimanches.



· Figari – Lille : tous les jours sauf les lundis en juillet.



· Figari – Lyon : les jeudis, samedis et dimanches en juillet et les mardis, jeudis, samedis et dimanches en août.



· Figari – Montpellier : deux fois par semaine les vendredis et dimanches.



· Figari – Nantes : tous les jours.



· Figari – Paris CDG : les mercredis, vendredis et dimanches.



· Figari – Rennes : tous les mardis à partir d’août.



· Figari – Strasbourg : les mercredis, samedis et dimanches en juillet, et les lundis, mercredis, samedis et dimanches en août.



· Figari – Toulouse : les mercredis, samedis et dimanches.







Tous les billets sont disponibles sur www.volotea.com