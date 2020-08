Avapessa : démission de Célia Grimaldi, première adjointe

Le communiqué de Célia Grimaldi:

« Le rejet démocratique au soir du premier tour n'a pas été entendu par la Maire qui poursuit sa politique du « je » : « je veux » ; « je décide » ; « je fais »

La démocratie du peuple s'en trouve elle aussi bafouée.

Dans ces conditions, je ne peux demeurer dans ma fonction de 1ère adjointe.

Ni l’appât de l'indemnité financière, ni même l'illusoire aura du poste d'adjoint n'auront raison de mon honnêteté vis à vis des électeurs et vis à vis de moi-même.

A l'aube de cette nouvelle mandature, vous tous, électeurs, villageois saisonniers, contribuables, Avapessinchi nous constatons ce retard abyssal et ce gouffre dans lequel s'enfonce la commune.

Mais l'amour de mon Village m'anime, le respect des Anciens me guide dans l'espoir de voir s'engager Avapessa dans une spirale positive sans brader son identité.

Je resterai attentive en tant que conseillère municipale à la question du bien vivre à Avapessa et au devenir de Notre Village.

A l'avvene ! »

Célia Grimaldi