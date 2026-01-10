Avant les municipales, pensez à vérifier votre inscription sur les listes électorales

(Photo : Archives Michel Luccioni)
C’est une démarche simple mais pas automatique. Alors que les scrutins des élections municipales des 15 et 22 mars approchent, il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales. Si la procédure ne demande que quelques minutes pour pouvoir glisser son bulletin dans l’urne, elle impose de ne pas louper certaines dates, faute de quoi il sera impossible de rattraper le coup le jour du vote.
L’inscription en ligne est ainsi possible jusqu’au mercredi 4 février à minuit. Ceux qui préfèrent passer par la mairie ont pour leur part un peu plus de marge, et peuvent procéder à leur inscription jusqu’au vendredi 6 février. Enfin certaines situations particulières permettent de repousser le délai jusqu’au 5 mars, notamment pour les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans, ceux qui ont déménagé récemment ou qui ont acquis la nationalité française. Dans tous les cas, pour s’inscrire sur les listes électorales seuls une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent sont nécessaires.
Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut toutefois vérifier sa situation directement en ligne afin de savoir si son nom figure toujours sur les listes, retrouver son bureau de vote ou son numéro d’électeur.
Pour rappel, pour pouvoir demander à être inscrit sur les listes électorales d’une commune il est tout d’abord nécessaire de posséder la nationalité française, d’être majeur au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second tour, la veille du second tour et de jouir de ses droits civils et politiques. Il faut en outre démontrer avoir une attache avec la commune soit au titre de domicile principal, en sa qualité de contribuable ou en sa qualité de gérant de société.
