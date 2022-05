Avant l'été, la sécheresse touche, déjà, le littoral de la Corse

Le 3 mai dernier, le comité de surveillance de la sécheresse se réunissait à la demande du préfet de Corse, Amaury De-Saint-Quentin, pour faire un point de situation mensuel. Après la présentation des analyses de Météo France, de l’Office hydraulique et d’autres professionnels compétents en matière d’hydrométrie, le « niveau de vigilance » du plan de sécheresse était activé pour l’île. « Entre les mois de décembre 2021 et mars 2022, on observe en Corse un déficit de 40% à 50% de précipitation. Les pluies du mois d’avril 2022 ont cependant permis une amélioration de la situation sans résoudre le déficit accumulé depuis plusieurs mois », explique François Chazeau, directeur de cabinet du préfet.Plus précisément, le bilan de la saison « de recharge » qui se situe de septembre à mars n’a pas été très bon. « On relève seulement 75% des précipitations nécessaires. De septembre à mars, tous les mois ont été déficitaires en eau sauf en novembre qui a représenté à lui seul 40% du cumul de ce qui est tombé sur cette période », détaille Patrick Rebillout , directeur de Météo France à Ajaccio. Toutefois, l’Ouest de l’île n’a pas été arrosé. « On est parti relativement mal », poursuit le directeur de Météo France.En avril, contrairement au continent, la Corse a reçu de belles précipitations, jusqu’à 200 millimètres sur le relief, ce qui a rempli les barrages. Toutefois le littoral ( moins de 400 mètres d’altitude) et le Sud-Ouest de la Corse ont été totalement épargnés ce qui crée de gros contrastes en termes d’hydrométrie. Au mois de mai, on observe le même scénario avec de nombreux orages en montagne et jusqu’à 80 millimètres récupérés.Finalement, de septembre à mai, la Corse qui devrait cumuler en moyenne 784 millimètres n’en possède que 630 millimètres. « Nous sommes un peu en dessous mais ce qu’il faut prendre en compte ce sont les températures qui étaient en moyenne plus hautes de deux degrés, à cause de cela, l’eau dans le sol s’évapore plus vite », détaille Patrick Rebillout.