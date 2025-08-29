Avant SCB- Guingamp -Tavenot : « Il est grand temps de lancer notre saison »

Avec un match nul et une défaite, le Sporting n’a pas encore goûté à la victoire en cette saison de Ligue 2 2025-2026. La faute à une attaque encore en manque de confiance et de construction devant le but. Attention à ne pas laisser le doute s’installer et de prolonger cette situation.





Avec un début de saison calamiteux et une défense en difficulté, Guingamp n'est guère mieux loti. Le club breton pourrait permettre au Sporting de sortir de cette spirale et de retrouver un peu de moral et surtout d'ouvrir le compteur des trois points.

Benoît Tavenot, le coach bastiais, prévient tout de même : « Les deux équipes vont se présenter dans des dispositions similaires. Deux équipes qui ont fait un très bon championnat l’année dernière et qui ont mal démarré. On ne va pas le ressasser en permanence, on va avancer. Ce qui est sûr, c’est que samedi, c’est l’équipe qui montrera le plus de force mentale qui l’emportera. »





Et pour cela, les Turchini devront corriger les manquements observés lors des deux premières journées. Si la défense fait son travail, ça pêche encore devant : « Contre Le Mans, j’avais demandé plus de maîtrise, finalement on n’a pas mis d’intensité. On a fait un non-match. » Si l’équipe dispose de peu de marge de manœuvre, Benoît Tavenot en appelle à ses avants : « On n’a pas le joueur de pied. On a des joueurs avec de bons pieds, mais il faut qu’ils travaillent. » Avant d’ajouter : « On doit valider les occasions, pas toutes, mais au moins une sur trois, une sur quatre. »





Le message va-t-il passer ?

Auteur d’une bonne rentrée en cours de jeu contre Le Mans, Christophe Vincent se dit prêt à 100 % : « On est à la recherche de points. Il faut démarrer. Il ne faut pas paniquer, car ce ne sont que deux matchs, et se mettre au travail, même si je pense que l’équipe travaille très bien. Mais il faut en faire encore plus pour faire sauter le verrou. Il nous manque cette confiance, devant le but il faut être plus tranchant. »

Pour le milieu bastiais, un gros score ce samedi à Furiani face à Guingamp mettrait l’équipe en confiance. Faisable face à la plus mauvaise défense de Ligue 2, à moins que les Bretons ne trouvent eux aussi à Armand‐Cesari le moyen de lancer leur saison. Les Bastiais devront rester vigilants.



Et puis, à quelques jours de la clôture du mercato, le coach a évoqué son effectif : « Je suis content de mon groupe, il est pourvu à tous les postes », tout en soulignant que « le niveau de performance est aujourd’hui insuffisant » mais qu’: « il n’est pas question de tout changer maintenant ».



Sur l’adversaire : EA Guingamp

Le début de saison de Guingamp est catastrophique : zéro point après trois journées (un nul et deux défaites). Samedi dernier (3e journée), les Bretons ont encaissé une lourde défaite à domicile contre le Red Star (0-4). Avec 8 buts encaissés en début de saison, ils affichent la plus mauvaise défense du championnat.



Le groupe bastiais : Placide, Olmeta, Bohnert, Ariss, Meynadier, Roncaglia, Guidi, Akueson, Janneh, Etoga, Vincent, Boutrah, Karamoko, Tomi, Sebas, Aiki, Parravicini, Blé