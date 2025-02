Autonomie : À Ajaccio, François Rebsamen affirme sa détermination à faire aboutir le processus d’ici fin 2025

« Je suis venu reprendre de façon humble mais volontaire le processus de Beauvau qui avait été lancé par Gérald Darmanin ». Premier déplacement en Corse pour le nouveau « monsieur Corse » du Gouvernement. Ce lundi, François Rebsamen, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a entamé un déplacement de trois jours sur l’île, durant lesquels il ira à la rencontre des acteurs de la société insulaire afin de relancer le processus d’autonomie.



Dans cette optique, à Ajaccio, il s’est tout d’abord entretenu longuement avec le préfet de Corse, Jérôme Filippini, avant de rejoindre les locaux de la Collectivité de Corse pour échanger durant plus de deux heures avec le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, et la présidente de l’Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis. À l’issue, lors d’une conférence de presse, il a assuré de « sa détermination totale » pour faire aboutir le processus de révision constitutionnelle « d’ici la fin de l’année ».



« Tout ce qui s’est passé au niveau national a ralenti le processus, l’a un peu stoppé, mais la volonté est là », a-t-il souligné en insistant : « Je suis en charge de faire aboutir ce processus d’ici la fin de l’année devant le Parlement. Je vais m’atteler à ce que les écritures constitutionnelles soient présentées à la suite de la mission parlementaire par des rencontres que nous allons avoir, par un calendrier que nous allons fixer ensemble et par une démarche relancée qui va être rythmée et dynamique ».