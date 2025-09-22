Automobile : Le Rallye de Corte récompense ses champions

Organisateurs, bénévoles, équipages, familles et amis se sont retrouvés ce dimanche 2& septembre, au soir dans les jardins de la mairie de Corte à l’occasion de la traditionnelle remise des prix de ce 37e Rallye National de Corte-centre Corse. Mais avant de débuter, Jean Campana, le président de l’ASA Restonica demandait au public de respecter une minute de silence « en mémoire de celle et ceux, membres de notre association, et qui nous ont quittés cette année à savoir Bapti Giacomoni, François Feracci et Chloée Aldrovandi ». Il remerciait ensuite les différents partenaires privés et publics « qui nous soutiennent depuis des années à commencer par la mairie de Corte, la Collectivité de Corse et tous les commerçants de la ville. Car sans les financements publics, et privée d’ailleurs, nous ne pourrions pas boucler le budget, de 70 000 euros , nécessaire au bon déroulement de ce rallye. Un grand merci aussi et surtout à tous les bénévoles mobilisés sur ce rallye pour assurer son bon fonctionnement comme les commissaires de course, par exemple, Merci enfin, à tous les équipages inscrits qui ont fait le succès de cette 37e édition ».
Le sous-préfet de Corte, Thomas Kupisz, se félicitait « de la tenue exemplaire de ce rallye. Je suis à Corte depuis peu et je constate l’énorme engouement suscité par le sport automobile ». Xavier Poli, maire de Corte tenait à saluer ’ensemble des bénévoles et les dirigeants de l’ASA Restonica qui « proposent l’une des plus belles manifestations sportives que nous continuerons à aider. Je vous demande de réserver un tonnerre d’applaudissements à toute l’équipe de dirigeants et de bénévoles car sans eux vous ne seriez pas là. IJe tenais à souligner, également, la bonne tenue de cette édition où, malgré quelques sorties de route, personne n’a été blessé ». De son côté, Petr’Antò Filippi, représentant Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse se disait « enthousiasmé par cette 37e édition du Rallye National de Corte-centre Corse. Nous avons assisté à une extraordinaire spectacle », en félicitant l’ensemble des participants et des bénévoles.
La cérémonie de remise des prix pouvait alors commencer et tous les équipages ayant franchi la ligne d’arrivée dimanche après-midi étaient récompensés, à commencer par le seul équipage féminin resté en course à savoir Jessica Susini et Laura-Pascale Faraut sur leur Peugeot 106 qui ont terminé à la 47e place et se classaient 3e de la classe N2.
Avant de distinguer le podium, les responsables de l’ASA Restonica remettaient les traditionnels challenges. Le premier en l’honneur des dirigeants de l’ASA décédés Louis Orsini, Raymond Léonetti, Pierre Campana, Henri Venturini, Bapti Giacomoni, qui récompensait les vainqueurs du groupe FRC2 de la classe R5, à savoir le vainqueur de la 37e édition de ce rallye : Paul-André Mariani associé à Romain Leculier. Le deuxième, en l’honneur des pilotes Antoine Aguzzi, Antoine Antonini et Claude Cesari était attribué aux vainqueurs du F Rallye Nat de la classe F214 à savoir Kevin Micaelli et Pierre-Antoine Agostini.
Cette belle et familiale cérémonie s’est clôturée, bien sûr, par un buffet dînatoire.
Le sous-préfet de Corte, Thomas Kupisz, se félicitait « de la tenue exemplaire de ce rallye. Je suis à Corte depuis peu et je constate l’énorme engouement suscité par le sport automobile ». Xavier Poli, maire de Corte tenait à saluer ’ensemble des bénévoles et les dirigeants de l’ASA Restonica qui « proposent l’une des plus belles manifestations sportives que nous continuerons à aider. Je vous demande de réserver un tonnerre d’applaudissements à toute l’équipe de dirigeants et de bénévoles car sans eux vous ne seriez pas là. IJe tenais à souligner, également, la bonne tenue de cette édition où, malgré quelques sorties de route, personne n’a été blessé ». De son côté, Petr’Antò Filippi, représentant Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse se disait « enthousiasmé par cette 37e édition du Rallye National de Corte-centre Corse. Nous avons assisté à une extraordinaire spectacle », en félicitant l’ensemble des participants et des bénévoles.
La cérémonie de remise des prix pouvait alors commencer et tous les équipages ayant franchi la ligne d’arrivée dimanche après-midi étaient récompensés, à commencer par le seul équipage féminin resté en course à savoir Jessica Susini et Laura-Pascale Faraut sur leur Peugeot 106 qui ont terminé à la 47e place et se classaient 3e de la classe N2.
Avant de distinguer le podium, les responsables de l’ASA Restonica remettaient les traditionnels challenges. Le premier en l’honneur des dirigeants de l’ASA décédés Louis Orsini, Raymond Léonetti, Pierre Campana, Henri Venturini, Bapti Giacomoni, qui récompensait les vainqueurs du groupe FRC2 de la classe R5, à savoir le vainqueur de la 37e édition de ce rallye : Paul-André Mariani associé à Romain Leculier. Le deuxième, en l’honneur des pilotes Antoine Aguzzi, Antoine Antonini et Claude Cesari était attribué aux vainqueurs du F Rallye Nat de la classe F214 à savoir Kevin Micaelli et Pierre-Antoine Agostini.
Cette belle et familiale cérémonie s’est clôturée, bien sûr, par un buffet dînatoire.
-
En Corse, une nouvelle instance pour mieux appréhender la santé sexuelle
-
Tour de Corse à vélo : Armand Paoli, parrain du Téléthon, se mobilise pour les maladies rares
-
Saint-Florent : la première femme corse commandeur du Mérite maritime est bénévole de la SNSM
-
Voile habitable - "Sortilège" de Gilles Baldassari remporte la régate "Coupe Jonathan Vukovic"
-
Le STC alerte sur un risque « d’effondrement des transports en Corse »