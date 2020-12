Auto-entrepreneuriat : la Corse, fief idéal pour pérenniser votre activité

Depuis plusieurs années, la Corse est décrite comme étant la région idéale pour implanter son activité. Effectivement, une enquête de l'Insee révèle que les entreprises créées en Corse ont un taux de réussite, pour les premiers mois, plus élevés que la moyenne nationale. D'autant plus que le nombre de créations est plus élevé que pour l'ensemble du territoire national. D'après les résultats, le taux de pérennité est de 75 % pour la Corse contre 71 %.La région semble donc être une région très attractive pour deveni r auto-entrepreneur . Les chiffres ont parlé et ont permis de prouver la pertinence d'implanter son activité en Corse. En effet, vous pourrez profiter de l’attractivité de la région pour lancer votre activité plus sereinement. La création d'entreprises en Corse semble être un véritable phénomène qui émerge, ce qui vous permettra de mettre à profit ce marché dynamique.Si vous souhaitez vous lancer dans la grande aventure de l'auto-entrepreneuriat et que vous avez choisi la Corse pour vous implanter, vous devrez effectuer certaines formalités. Depuis 2016, le statut d'auto-entrepreneur est aussi appelé micro-entrepreneur.Ce statut a l'avantage de nécessité des démarches simplifiées et rapides pour déclarer votre statut et commencer votre activité. Bien que les démarches administratives pour devenir micro-entrepreneur puissent paraître fastidieuses, elles sont limpides. Vous n'aurez qu'à suivre les différentes étapes de création.Bien que ce processus soit simplifié, vous devez impérativement vous informer et vous préparer à vous lancer. Effectivement, le fait de créer son entreprise requiert un investissement complet. Notamment, si vous souhaitez vous rapprocher d'organismes pour le financement ou de partenaires, vous devez penser à faire un CV sur my-cv-online.com pour avoir la crédibilité nécessaire à votre future activité.Également, vous devez impérativement vous renseigner quant aux démarches fastidieuses afin de lancer votre activité dans les meilleures conditions et d'assurer sa pérennité. Pour cela, vous pouvez notamment découvrir comment devenir auto-entrepreneur sur cersa.org . Une fois les démarches effectuées, il vous suffira de lancer votre activité et de profiter du dynamise de la Corse pour vous développer.