Auto WRC - Rallye de Grèce : Loubet 8e de la super spéciale

La Grèce vit un terrifiant épisode météorologique avec des pluies dramatiques. Les organisateurs logiquement, avaient pris la décision hier soir d'annuler le Shakedown qui devait avoir lieu ce matin. Une ouverture tronquée et seule la super spéciale de 1,48 kilomètre a pu avoir lieu en début de soirée. Une ES spectaculaire où Kalle Rovanperä (Toyota) a été le plus rapide en 1'32''9, devançant Esappeka Lappi (Hyundai) de 3/10 et le Belge Thierry Neuville (Hyundai) de 4/10.



De son côté Pilouis Loubet finissait 8e à 1''7. Demain matin, si l'ensemble des spéciales est praticable, l'Acropole verra se dérouler cinq ES. Tout commencera à 7h23 dans Loutraki (18,1 km) pour prendre fin en milieu d'après-midi dans Elatia (28,32 km). Une journée sans assistance, le long de spéciales dégradées autant dire à très haut risque