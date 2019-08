Aullène : Une soirée de soutien pour la Fiera d’Auddè ce lundi 5 août sur la place de l’eglise

"La soirée de soutien pour la Fiera d’Auddè est prévue lundi 5 août sur la place de l’eglise d’Aullene, pour un moment conviviale : grillades, buvette in cantu. Nous avons besoin de tous, cette foire c’est aussi la votre" c'est par ces mots que les organisateurs de la "fiera d'Auddè" invitent tout le monde à participer à cet évènement qui aidera les bénévoles à organiser une autre édition.

En effet - comme on lit sur leur page Facebook - la 4eme édition de la "fiera d'Auddè", la foire agrico-pastorale d'Aullène, devait se tenir le week-end des 27 et 28 juillet dernier.

Cette année, l'événement devait réunir 50 stands d'artisans et un parc animalier de 70 bêtes le dimanche. Le groupe Canta 73 devait quant à lui se produire le samedi soir.

Les événements climatiques du 27 juillet - gros orage - nous ont malheureusement obligés à annuler le concert alors qu'il venait de commencer le samedi soir. La pluie et le vent ont également endommagé le matériel et noyé le champs de foire, nous contraignant à annuler la journée de dimanche.

Pour notre association, il s'agit d'un coup dur sur le plan financier car nous avions engagé de nombreux frais en prévision de cet événement. Dans l'état actuel des choses, l'organisation de la foire de l'année prochaine est mise en péril."



Une soirée de soutien est donc organisée lundi 5 août à Aullène sur la place de l'église. Le public est invité à venir partager un moment de convivialité autour d'un repas. "