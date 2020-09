Augmentation moins marquée des prix des carburants en Corse en juillet

« Au mois de juillet 2020, comme au mois précédent, les prix moyens à la consommation des carburants, essence et gazole, ont certes augmenté mais de façon moins marqué » souligne l’institut.En moyenne, une progression de 1,9 % est observée pour le SP 95 et une augmentation de 1,8 % pour le gazole par rapport au mois de juin 2020. Le niveau des prix reste toutefois inférieur à celui de l'an passé (gazole : -10,2 %; SP95 : -10,5 %).Entre les mois de juin et de juillet 2020SP 95 : Hausse de 2,7 centimes d’euro par litre (+1,9 %).Gazole : Hausse de 2,4 centimes d’euro par litre (+1,8 %).Selon Corsica Statistica, le différentiel entre les prix moyens au litre de la Corse et du continent pour le SP 95 augmente tandis que celui du gazole diminue toujours.SP 95 : Ecart moyen des prix de 12,58 centimes d’euro contre 12,13 centimes en juin (+3,7 %).Gazole: Ecart moyen des prix de 13,42 centimes d’euro contre 13,81 centimes d’euro au mois de juin 2020(-2,8 %).SP95La Corse-du-Sud affiche de nouveau un prix moyen supérieur du fait d’une variation plus marquée (+2 % contre +1,7 %). Sa valeur moyenne s’établit à 1,465 €/l contre 1,462 €/l.En Haute-Corse, le niveau du prix moyen reste en revanche significativement inférieur (-10,5 %). Ainsi Un automobiliste qui réalisera un plein d’essence de 50 litres paiera 8,50 euros de moins qu’en juillet 2019.GazoleEn Corse-du-Sud, le prix moyen du gazole s’accroît de 2,0 % et s’établit à 1,375 €/l et en Haute-Corse, il atteint la même valeur avec une progression de 1,6 %.Sur un an, le niveau du prix moyen est inférieur de 10,2 %. Un automobiliste qui réalisera un plein d’essence de 50 litres paiera 7,75 euros de moins qu’en juillet 2019.SP95Entre les mois de juin et de juillet 2020, l’écart entre les prix moyens continentaux et insulaires augmente contrairement aux trois mois précédents (+3,7 %). Ainsi, il atteint 12,58 centimes d’euro par litre.De même, sur un an, le différentiel progresse toujours (+6,7 %).GazoleEntre les mois de juin et de juillet 2020, en revanche pour le gazole, le différentiel entre les moyennes régionale et continentale décroît toujours. Il affiche un repli de de 2,8 % par rapport au mois passé et atteint 13,42 centimes d’euro par litre.Toutefois, sur un an, il progresse de 23 %.