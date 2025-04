Aucun train ne circulera en Corse du 12 au 27 avril : tout ce qu'il faut savoir

Aucun train ne circulera en Corse du 12 au 27 avril, c’est ce qu'ont annoncé les Chemins de Fer de la Corse ce mardi. La raison de cette suspension de circulation ? Des essais dynamiques du nouveau système de gestion des circulations automatisé, dans le cadre de la modernisation du réseau ferroviaire engagée par la Collectivité de Corse. “Les derniers essais remontent au mois de novembre, et nous allons maintenant en réaliser de nouveaux”, explique Yves Briantais, directeur adjoint des chemins de fer et des mobilités à la Collectivité de Corse.



Concrètement, la Collectivité de Corse prévoit l’automatisation de 20 gares d’ici la fin de l’année. Alors que les gares de Bastia, Furiani, Biguglia, Borgo et Casamozza le sont déjà, ce sont 15 autres gares entre Calvi et Ponte-Leccia, Casamozza et Mezzana, et Mezzana et Ajaccio qui vont les rejoindre. Une automatisation qui nécessite des essais informatiques avant la mise en service du nouveau système. “Pendant deux semaines, nous allons remplacer le système déjà existant sur les cinq gares automatisées, et brancher le nouveau système sur les 20 gares concernées”, précise Yves Briantais. “Nous allons ensuite faire tourner des trains d’essais, avec des parcours définis, afin de vérifier que les systèmes informatiques répondent à leurs fonctions en termes de sécurité et de visualisation. Nous testons ce système avec toutes les gares en simultané, et nous allons aussi simuler des faux incidents pour savoir si tout fonctionne bien au niveau du poste de commande central de Bastia.” Pour des raisons de sécurité, ces essais nécessitent donc l’arrêt de circulation des trains transportant des passagers.