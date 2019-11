Au tour des manipulateurs radio de l'hôpital de Bastia de se mettre en grève

Fait historique, puisque c'est bien la première fois que cette profession lance un mouvement de grève, "ce qui explique un profond malaise" selon Josette Risterucci, secrétaire CGT. Si cette contestation vient s'insérer dans un mouvement national débuté le 14 novembre dernier, le personnel a tenu à préciser que, du côté de Bastia, la sonnette d'alarme a été tirée bien avant. "Avec la Direction de l'hôpital, les négociations ont démarré depuis le mois d'Août mais on a toujours aucune réponse" explique Véronique Louis, manipulatrice radio à Falconaja, qui a dit "regretter une Direction qui botte régulièrement en touche".



L'ensemble du personnel hospitalier s'est plaint notamment d'une charge de travail considérablement alourdie, contrastant avec un effectif trop peu nombreux, "on voit que le nombre de scanners et d'IRM ont doublé en moins de deux ans, mais on assiste à aucune arrivée". La faute, selon eux, à un hôpital "qui a perdu de son attractivité".



Cyril Gendre, qui fait lui aussi partie d'un effectif composé de 30 personnes, explique le manque d'attrait pour cette profession. "En début de carrière, on a un salaire équivalent à celui d'un brancardier, à 100€ près, alors que nous possédons un Bac+3".



Un sentiment d'abandon et d'injustice partagé par l'ensemble du service radiologie qui regrette d'être "considéré comme un pôle technique" alors qu'il affirme "répondre pleinement à une demande médicale".

"On ne veut pas passer pour des Caliméro, mais là ça devient beaucoup trop lourd" ont-ils précisé. C'est d'ailleurs pour les raisons évoquées que ces derniers revendiquent également la création de 3 postes de nuit avec des salaires attractifs, ou encore la mise en place de postes nécessaires aux remplacements.



En dehors d'une augmentation de l'effectif, l'ensemble du service radiologie exige une titularisation des 6 manipulateurs contractuels qui, pour certains, "cumulent des CDI depuis des années".