Au conseil municipal de Porto-Vecchio, trois oppositions valent-elles mieux qu’une ?

Le conseil municipal de Porto-Vecchio s'est réuni ce mardi soir, pour débattre des orientations budgétaires.
En effet, si les prises de parole se sont multipliées, elles sont restées mesurées. Les désaccords, eux, se sont exprimés dans le détail des chiffres, des méthodes et des priorités. Vannina Chiarelli-Luzi, du groupe Paesu Vivu, a posé d’emblée la question de la lisibilité financière des prochains budgets. Celle qui est par ailleurs conseillère exécutive à l’Assemblée de Corse a pointé, à la lecture du rapport d’orientations budgétaires, « une augmentation constante des charges de fonctionnement ». Elle a fait la demande d’« un document unique » permettant d’avoir « une vision consolidée des investissements futurs » et surtout « un phasage » clair. Le maire a accédé volontiers à sa requête, replaçant le débat sur un terrain collectif : le plan pluriannuel d’investissements (PPI) « est un acte qui nous engage tous », a-t-il convenu. Dès lors, « on ne peut pas le laisser exclusivement dans le champ de la majorité ». Avant d’annoncer en signe d’ouverture « une co-construction du PPI à venir », tout en fixant le cadre d’une responsabilité partagée.
Ce fil conducteur - associer sans renoncer à piloter - s’est retrouvé dans les échanges sur les politiques à venir, notamment autour de la petite enfance. Jean-Christophe Angelini a assumé une ligne pragmatique : « On ne pourra pas tout financer et tout assumer. » Evoquant la perspective de création d’une nouvelle crèche, il a posé la possibilité d’une délégation de service public, qui pourrait être confiée à des acteurs associatifs. Il a également incité le microcosme économique local à prendre ses responsabilités : « Les crèches d’entreprise, ça existe… (dans la microrégion, il y en a une seule, à Lecci, portée par l’entreprise Delta Bois, NDLR) ». En parallèle, s’adressant à nouveau aux élus porto-vecchiais, le maire a fait une annonce : "On va vous solliciter dans quelques semaines pour un plan crèche. L’objectif est de doubler le taux de couverture sur la commune durant la mandature. »
Gare à l'effet ciseaux
Sur le coeur du budget, c’est Georges Mela qui a affuté ses remarques les plus précises. Le chef de file de "Notre parti de Porto-Vecchio" s’était vu taxé de « complaisance » par ses détracteurs, lors de la précédente mandature, lui qui avait voté tous les budgets de la majorité. Il a cette fois livré une lecture serrée des indicateurs présentés par l’adjoint aux finances, Jacky Agostini : « Nous n’en sommes pas encore à l’effet ciseaux (quand les dépenses de fonctionnement deviennent plus importantes que les recettes) mais il y a une sonnette d’alarme qui peut être tirée ». Et de mettre en évidence une épargne de gestion qui chute de 26 %, une épargne brute en baisse de 29 % et une capacité d’autofinancement elle aussi en diminution de 42 %.
Face à cette démonstration, Jacky Agostini a choisi de ne pas s’opposer frontalement. « Trois quarts de ce que tu dis, je le partage », a-t-il répondu d’entrée, avant de recontextualiser. Oui, « l’année est moins bonne qu’en 2024 », mais elle est restée « équivalente à 2023 ». Et surtout, a-t-il insisté, « ce qui est important, ce n’est pas tant la dette, c’est la capacité de désendettement », qu’il a jugée « pas inquiétante du tout », à 4,9 années. Dans cet échange, Jacky Agostini et Georges Mela se sont rejoints sur un point : la nécessité de maîtriser les dépenses de fonctionnement, dans un contexte national marqué par la baisse des dotations.
Quid des fonds européens ?
Troisième voix de l’opposition, Michel Chiocca (Sempri Portivechju) a interrogé la capacité de la commune à mobiliser des financements européens, soulignant que ces derniers étaient « très faiblement mobilisés en général en Corse ». Renseignements pris auprès de ses services, Jean-Christophe Angelini a égrené les opérations concernées : rénovation de l’espace culturel Jean-Paul de Rocca Serra, travaux du cœur de ville, programme de renouvellement urbain de Pifano (PRIR) ou encore réhabilitation de l’EHPAD. Autant de chantiers qui ont relevé de logiques différentes — culture, urbanisme, logement, solidarité — mais qui ont eu en commun, assure le maire, d’avoir bénéficié de subsides européens.
Si aucune de ces trois oppositions n’entend parler d’une seule voix, la complémentarité de leurs interventions a conduit le maire sortant et sa majorité à expliciter leur feuille de route, rendant ce débat d’orientations budgétaires plus consistant qu’à l’accoutumée. Qui plus est, cette triple opposition ne s’est pas traduite par des tensions : les échanges ont été constants, parfois techniques, souvent précis, mais toujours contenus.
Ce fil conducteur - associer sans renoncer à piloter - s’est retrouvé dans les échanges sur les politiques à venir, notamment autour de la petite enfance. Jean-Christophe Angelini a assumé une ligne pragmatique : « On ne pourra pas tout financer et tout assumer. » Evoquant la perspective de création d’une nouvelle crèche, il a posé la possibilité d’une délégation de service public, qui pourrait être confiée à des acteurs associatifs. Il a également incité le microcosme économique local à prendre ses responsabilités : « Les crèches d’entreprise, ça existe… (dans la microrégion, il y en a une seule, à Lecci, portée par l’entreprise Delta Bois, NDLR) ». En parallèle, s’adressant à nouveau aux élus porto-vecchiais, le maire a fait une annonce : "On va vous solliciter dans quelques semaines pour un plan crèche. L’objectif est de doubler le taux de couverture sur la commune durant la mandature. »
Gare à l'effet ciseaux
Sur le coeur du budget, c’est Georges Mela qui a affuté ses remarques les plus précises. Le chef de file de "Notre parti de Porto-Vecchio" s’était vu taxé de « complaisance » par ses détracteurs, lors de la précédente mandature, lui qui avait voté tous les budgets de la majorité. Il a cette fois livré une lecture serrée des indicateurs présentés par l’adjoint aux finances, Jacky Agostini : « Nous n’en sommes pas encore à l’effet ciseaux (quand les dépenses de fonctionnement deviennent plus importantes que les recettes) mais il y a une sonnette d’alarme qui peut être tirée ». Et de mettre en évidence une épargne de gestion qui chute de 26 %, une épargne brute en baisse de 29 % et une capacité d’autofinancement elle aussi en diminution de 42 %.
Face à cette démonstration, Jacky Agostini a choisi de ne pas s’opposer frontalement. « Trois quarts de ce que tu dis, je le partage », a-t-il répondu d’entrée, avant de recontextualiser. Oui, « l’année est moins bonne qu’en 2024 », mais elle est restée « équivalente à 2023 ». Et surtout, a-t-il insisté, « ce qui est important, ce n’est pas tant la dette, c’est la capacité de désendettement », qu’il a jugée « pas inquiétante du tout », à 4,9 années. Dans cet échange, Jacky Agostini et Georges Mela se sont rejoints sur un point : la nécessité de maîtriser les dépenses de fonctionnement, dans un contexte national marqué par la baisse des dotations.
Quid des fonds européens ?
Troisième voix de l’opposition, Michel Chiocca (Sempri Portivechju) a interrogé la capacité de la commune à mobiliser des financements européens, soulignant que ces derniers étaient « très faiblement mobilisés en général en Corse ». Renseignements pris auprès de ses services, Jean-Christophe Angelini a égrené les opérations concernées : rénovation de l’espace culturel Jean-Paul de Rocca Serra, travaux du cœur de ville, programme de renouvellement urbain de Pifano (PRIR) ou encore réhabilitation de l’EHPAD. Autant de chantiers qui ont relevé de logiques différentes — culture, urbanisme, logement, solidarité — mais qui ont eu en commun, assure le maire, d’avoir bénéficié de subsides européens.
Si aucune de ces trois oppositions n’entend parler d’une seule voix, la complémentarité de leurs interventions a conduit le maire sortant et sa majorité à expliciter leur feuille de route, rendant ce débat d’orientations budgétaires plus consistant qu’à l’accoutumée. Qui plus est, cette triple opposition ne s’est pas traduite par des tensions : les échanges ont été constants, parfois techniques, souvent précis, mais toujours contenus.