Au collège Orabona de Calvi, les maths ont la cote

Pendant toute la semaine du 7 au 11 mars, les élèves de 5e B et D du collège Jean-Félix Orabona de Calvi ont participé à la 11e édition de la Semaine des Mathématiques.



"C'est un événement qui a pour objectif de montrer à tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu'à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques." explique Fatima Achahboune, leur professeur, qui détaille les objectifs de cet événement. "Sensibiliser le grand public à l'aspect culturel des mathématiques en montrant le rôle essentiel qu'elles jouent dans la formation des citoyens et dans leur vie quotidienne".



Installés dans le réfectoire, les élèves ont ainsi participé à divers ateliers. Plusieurs activités géométriques leur ont notamment appris à utiliser différents supports de travail.

Crayons, papier et calculette étaient bien évidemment de la partie, à laquelle se sont mêlés les logiciels de géométrie dynamique, de programmation mais aussi, afin de mieux comprendre et mesurer le monde qui les entoure, leurs propres corps sont également devenus des outils scientifiques.



À l'aide du logiciel "Scratch", les élèves ont appris dans un premier temps à créer des frises géométriques. Un deuxième atelier était ciblé sur la mise en scène. " Créer des situations de symétrie axiale ou centrale dans l'espace pour mesurer la portée de cette symétrie dans leur vie de tous les jours", précise le professeur de mathématiques.



Dans un troisième atelier, ils ont réalisé des illusions d'optique en créant des dessins géométriques en format A3. L'atelier 4 proposait de résoudre des énigmes fondées sur le thème des mathématiques en forme. En lien avec d'autres disciplines, l'histoire s'est également invitée dans la semaine des mathématiques.



À travers un travail inter disciplinaire réalisé notamment avec l'aide de Marie-Jeanne Andreani, professeur d'histoire-géographie, ils ont découvert le lien entre de grands mathématiciens, la découverte et la compréhension du monde qui les entoure, par l'étude d'Erastothène, premier mathématicien, astronomeet géographe à avoir calculé, sans aucun instrument, la circonférence de la Terre avec une marge d'erreur de moins de 3 %. "Un calcul réalisé à l'aide d'ombre et de pas de chameaux. Il a obtenu une circonférence de la Terre de 39 375 km. La véritable étant d'environ de 40 000km ! Sans chameau, pour cette fois mais avec leurs propres pas, ils ont, dans la cour du collège, raisonné pour mesurer ou quantifier ce qui peut sembler imperceptible, comme à l'époque" précise Fatima. Enfin, le parcours avenir les a initié au métier d'architecte, avec la participation de Jean- Raphaël Lanzi, architecte balanin, pour mettre en évidence la variété des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle majeur. " C'est une présentation du métier d'architecte et de l'architecture en général, avec un côté théorique et un côté plus ludique par des jeux de construction et d'équilibre. Ces petits ateliers permettent de développer des compétences et leur curiosité", détaille le professeur Jean- Raphaël.



Giorgia, élève de 5e D et future architecte, s'est prêtée au jeu de la semaine des maths et a adoré participer aux différents ateliers proposés pas Jean- Raphaël. " Découvrir les calculs d'Erastothène c'était top. On a calculé à sa manière, avec une corde, un manche en bois et notre corps, la circonférence de la terre. Du côté architecture, j'ai appris que ce n'était pas que de la construction de maison. Il y a plein de techniques d'équilibre et des structures particulières à connaître et respecter et qui au final nous permettent de faire des tonnes de choses".