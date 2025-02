Au Salon de l’Agriculture, les apprentis de l’AFPA Corsica cuisinent les saveurs insulaires

Cassolette de figatellu, aubergines à l’ajaccienne, pâtes à la mode corse, entremet au brocciu… Depuis le 22 février, les visiteurs du Salon International de l’Agriculture à Paris peuvent goûter un peu de Corse grâce à "La Casetta", un restaurant pédagogique installé au cœur du pavillon. Aux fourneaux, des stagiaires de l’AFPA Corsica, en formation dans les métiers de la restauration, qui mettent en pratique leur apprentissage tout en faisant découvrir les saveurs insulaires. "L’idée est de permettre à nos stagiaires d’évoluer dans une situation réelle de service, face à un large public", explique l’AFPA Corsica, qui forme chaque année plus de 2 000 personnes dans différents secteurs, dont l’hôtellerie-restauration.



Une immersion grandeur nature

Si la gastronomie occupe une place centrale dans cette initiative, elle s’inscrit dans une démarche plus large. L’AFPA Corsica cherche à promouvoir les métiers de la restauration, un secteur où les difficultés de recrutement persistent sur l’île. "Les restaurateurs ont besoin de personnel qualifié et formé. Ce genre d’expérience permet aux stagiaires de se professionnaliser tout en leur donnant une visibilité", explique l’organisme de formation.



La Casetta restera ouverte jusqu’au 2 mars, de 10h à 17h, dans le Hall 10 du pavillon des Régions de France. Une manière pour la Corse de se faire connaître autrement, au-delà des stands traditionnels.