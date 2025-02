Au Clubhouse de Bastia, une formation pour repenser la prise en charge des troubles psychiques

Ouvert en octobre 2023, le Clubhouse de Bastia est un lieu d’entraide et d’activités de jour, non médicalisé, destiné aux personnes souffrant de troubles psychiques. Son objectif : permettre à ses membres de retrouver une place dans la société en reprenant des activités du quotidien, loin du prisme de la maladie. « Le but est de leur redonner des repères à travers le travail, les loisirs, les tâches ménagères ou encore la cuisine, des activités dont ils ont souvent été coupés en raison de leur maladie », rappelle Jean-Yves Bonifay, directeur du Clubhouse.



Pendant deux jours, le Clubhouse a accueilli une formation animée par le docteur Kévin-Marc Valery, psychologue et chercheur à Bordeaux, formateur du programme STIGMApro. Destinée aux professionnels de la santé mentale, cette initiative vise à réduire la stigmatisation des pratiques soignantes. « Ce programme s’adresse à tous ceux qui, dans leur métier, accompagnent des personnes en situation de handicap psychique », explique Kévin-Marc Valery. « Il ne s’agit pas seulement d’apporter des connaissances, mais de créer un espace de réflexion entre soignants, patients et familles sur les pratiques en psychiatrie. L’objectif est d’évaluer et d’améliorer la prise en charge, en s’appuyant sur la recherche scientifique et sur une collaboration étroite entre chercheurs et acteurs du terrain ».



Cette formation est issue d’un programme de recherche subventionné par la région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence Régionale de Santé (ARS). Elle repose sur six ans d’étude consacrés aux racines de la stigmatisation en psychiatrie.



L’un des enseignements de cette recherche est que les patients identifient les pratiques psychiatriques elles-mêmes comme l’une des principales sources de stigmatisation. « Nous avons découvert que de nombreuses pratiques restent marquées par des approches infantilisantes, un manque de coopération dans le parcours de soin, une vision pessimiste du rétablissement et une exclusion des familles », analyse le docteur Valery. « Il existe encore des formes de violences institutionnelles qui freinent la reconstruction des patients. Cette formation vise à lever les résistances et à encourager un changement dans les pratiques professionnelles».



Une approche collaborative entre soignants, patients et familles



L’un des aspects innovants du programme STIGMApro est d’associer patients et familles aux professionnels de santé. Une manière d’établir un dialogue horizontal et de repenser ensemble la prise en charge des troubles psychiques. « Nous mettons tous les participants sur un pied d’égalité : chacun reçoit la même information et collabore sur un sujet commun », explique le docteur Valery. « Ici à Bastia, ils ont décidé d’écrire une chanson ensemble, un exercice qui leur permet d’exprimer et de partager leurs expériences ».

« Cette formation, financée par l’ARS Corse, est très importante car le suivi médical est la base à un retour à la vie sociale et professionnelle la plus apaisée possible » souligne JY Bonifay. « Durant ces deux jours les professionnels ont pu échanger avec nos membres mais aussi avec des patients extérieurs. Se rencontrer hors des consultations, échanger, comprendre, déstigmatiser, penser et développer une pratique de soins plus humaine sont autant d'axes chers à notre modèle et que le Clubhouse Bastia a été fier de mettre au centre de son activité pendant ces deux jours ».

--------

*Clubhouse Bastia : 07.68.98.21.76 - Mail