Au Cap Corse, le bonheur est entre mer et montagne

Ici, on ne pose pas la question : mer ou montagne ?

On a les deux, sous les yeux, dans le souffle, dans la lumière.



La montagne est là, presque à portée de main, imposante, familière, ancrée dans le quotidien.

La mer, elle, s’étend à quelques kilomètres plus bas, accessible, vaste, toujours présente.

Ce qui frappe, ce n’est pas seulement la beauté du paysage, mais l’équilibre qu’il offre.

On n’a pas besoin de partir pour changer de décor. Il suffit de lever les yeux, d’ouvrir une fenêtre, de s’arrêter une seconde.

Et là, tout est là : la mer, la montagne, la lumière, le silence.





Au Cap Corse, on vit dans un paysage.

On n’en parle pas comme d’un décor de vacances ou d’un fond d’écran.

On le traverse, on l’habite, on le respecte.

C’est un privilège. Et ici, on en a conscience.