Athlétisme - Corte, capitale régionale du cross-country ce dimanche

C’est donc à partir de 10 heures, ce dimanche 18 janvier, que les athlètes insulaires ont rendez-vous à Corte à l’occasion de la demi-finale du championnat de Corse de cross-country. Une épreuve qui accueillera près de 200 athlètes venus de tous les clubs insulaires qui en découdront sur le magnifique site du domaine Saint-Jean.

« Nous organisons cette manifestation en collaboration avec le Cercle Athlétique Bastiais et la Ligue Corse d’Athlétisme bien sûr », explique Stevan Mondoloni, chargé de communication de l’AC Corte. « Toutes les catégories seront présentes avec des épreuves qui débuteront à 10 heures avec le relais par équipe mixte de quatre athlètes avant que nous ne lancions les épreuves des diverses catégories. Ce sont les poussins qui s’élanceront les premiers sur ce parcours sélectif de Corte. Il faut préciser que les non licenciés peuvent également participer à ces épreuves pour lesquelles les inscriptions sont gratuites ».





A l’issue des diverses épreuves pour les jeunes auront lieu le cross court, masculins et féminines sur une distance d’un peu plus de 4 kilomètres, ainsi que le cross long sur plus de 8 kilomètres. Il est à noter que les organisateurs mettront une buvette et une petite restauration à disposition des participants.

Pour les enfants nés en 2020, il sera proposé une épreuve de biathlon avec un tour de 400 mètres suivi d’une épreuve de tirs de ballons dans des cibles. Pour les poussins et les poussines, la distance à parcourir sera de 1 100 mètres. Elle sera de 2 500 mètres pour les benjamins et les benjamines. Les minimes filles auront une épreuve longue de 3 400 mètres et de 3 700 mètres pour les minimes garçons. Pour les cadettes et le cross-court, hommes et femmes, la distance sera de 4 100 mètres. Les cadets et les juniors filles auront à courir 4 700 mètres. Pour les juniors garçons, la distance à courir de 6 200 mètres. Pour les espoirs, les seniors et les masters la distance sera de 7 400 mètres et enfin pour les espoirs seniors et masters hommes la distance sera de 8 700 mètres.

« Il s’agira de réaliser plusieurs boucles sur un parcours qui sera balisé dès samedi matin et les remises des prix auront lieu après chaque épreuve. Ces épreuves sont qualificatives pour la finale du championnat de Corse de cross qui aura lieu le 1er février au domaine Peraldi d’Ajaccio », a conclu Stevan Mondoloni.





Pour participer à ces épreuves à Saint-Jean on peut s’inscrire sur place, jusqu’à quelques minutes du départ, ou sur le site internet : https://www.sportnconnect/calendrier-evenements/view/30582/cross-di-corti-gratuit.

