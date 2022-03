Asta, la première étude de commissaire-priseur de Haute-Corse, a ouvert à Bastia

Vincent

Bronzini

de

Caraffa

est commissaire-priseur dans l'étude

parisienne

Kâ-Mondo

, actionnaire de la célèbre maison de ventes aux enchères

Drouot

.

Il répartit son temps entre Paris et Bastia,

o

ù le commissair

e

-priseur a récemment créé l'étude

Asta

qui signifie enchère en Corse.

"

Je suis d'ici, mon expérience sur la place

parisienne

m'a permis de réaliser un souhait.

J'ai toujours voulu ouvrir une maison de ventes en Corse et faire partager mon expérience aux gens de chez moi" indique Vincent

Bronzini

de

Caraffa

.

Asta

est la première maison de ventes aux enchères de Haute-Corse.

Dans son local, le commissaire-priseur

reçoit,

pendant une semaine, du 1er lundi du mois jusqu'au vendredi.

Il procède aux estimations, fait des expertises ou encore pratique des

inventaires

de succession ou d'assurance.

Son exercice

ne

se cantonne à son seul local

bastiais

, car le commissaire-priseur, très sollicité, se déplace dans toute la Corse pour des

inventaires

.

Dans son étude, Vincent fait des estimations gracieuses et confidentielles de tableaux, de bijoux, de montres et d'orfèvrerie.

"A

aucun moment, je ne suis propriétaire de ce qu'on me confie, j'agis au nom des personnes et pour leur compte, et cela au mieux de leur intérêt.

Je suis le garant de l'authenticité de l'objet, je m'occupe de tout comme des taxes sur la plus-value concernant les droits de suite"

Asta

'tape le marteau' à Bastia

Le 26 mars

prochain

aura lieu sur le

port

de

Toga

dans la

salle

Cap sur la

Mer

, la première vente aux enchères de l'étude

Asta

.

Au préalable, 2 jours d'exposition sont prévus pour découvrir les objets proposés lors de la

vente :

le 24 mars de 14h30 à 19 heures, puis

l

e 25 de 11 heures jusqu'à 19 heures et enfi

n

un dernier temps d'exposition le jour même de la

vente

de 11 à 12 heures.

Les enchères

débuteront

le 26 à 14h30.

L'exposition et la

vente

sont publiques, c'est l'essence même d'une vente aux enchères.

Une liste papier qui présente les objets sera disponible pour les

non

- initiés internet.

Vincent "tapera le marteau"à Bastia et c'est une première.

"

Après avoir estimé les objets, pour lesquels il y a une estimation basse et une

haute

, j'ai fait un descriptif pour chacun d'eux.

L'enchère débute autour de l'estimation basse.

Tout le monde peut enchérir en

salle"

explique-t-il.

Pour cette première

vente

qui

compte

environ 300 objets dont des bijoux et des accessoires de

luxe,

mais pas seulement, ou encore des tableaux, il est possible de consulter deux sites qui présentent le catalogue bien fourni de tous les articles

a

vec leu

r

descriptif et leur ordre de passage.

Le relevé des objets est d'ores et déjà consultable en s'inscrivant sur les sites www.asta-enchères.com ou bien www.drouot.com

Lors de la

vente

, une retransmission internet sur

Drouot

live

permettra d'ouvrir l'enchère à l'international.

"En ouvrant cette

vente

à l'international,

j

e souhaite faire profiter d

e

notre réseau de collectionneurs qui sont de potentiels acheteurs et aussi à travers la plateforme

Drouot

faire bénéficier les participants d'une

vente

avec des garanties.

indique le jeune commissaire-priseur,

Pour participer à ce

live

Drouot

, il est nécessaire de s'inscrire avant, car il n'y aura pas d'

inscription

sur place"

.

Un catalogue éclectique

La vente aux enchères promet de la diversité quant aux objets présentés.

On pourra acquérir des bijoux comme un collier ou des bagues du joaillier Jean

Vendome

.

Des accessoires de

luxe

, carrés de

soie

, ou sacs Hermès et encore des tableaux de paysages

corses

de José

Lorenzi

, d'Albert

Gillio

.

À côté

d'objets décoratifs comme une épreuve en bronze d'Eugène

Longepied

et un porte-lettres d'

Emile

Gallé

, on pourra aussi enchérir pour des objets de goût dont l'estimation débute pour certains à seulement 30 euros.

Ce catalogue est riche d'objets accessibles à toutes les bourses.

,

u

n rendez-vous

à

ne pas manquer et qui promet d'être pérenne.

précise l'expert.