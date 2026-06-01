« Associu Giustiniani » : la passion du patrimoine au service de la mémoire locale

Un site exceptionnel au cœur des recherches

L'association est née avec un objectif clair : mettre en valeur, protéger et faire connaître le patrimoine bâti ancien de la commune. « Dès les années 1980, avec le regretté Alain Colombani, nous avons commencé à prospecter sur le site de Giustiniani », explique Pierre Dottori. Les différentes campagnes d'observation et les visites d'archéologues ont permis de confirmer l'importance du secteur. Le site présente en effet des traces d'occupation couvrant plusieurs périodes historiques : de la préhistoire à l'époque romaine, en passant par le Moyen Âge.

Selon Pierre Dottori, les indices archéologiques recensés témoignent d'une occupation particulièrement riche : aménagements préhistoriques ; vestiges médiévaux ; structures romaines, notamment les restes d'un ensemble thermal ; traces d'habitats anciens répartis autour du site. « Nous sommes en présence d'un lieu majeur qui mérite aujourd'hui des études approfondies », souligne-t-il.





Des archéologues régulièrement mobilisés

Au fil des années, l'association a servi de relais entre le terrain et le monde universitaire. Grâce notamment à Jean-Dominique Poli, plusieurs contacts ont été établis avec des chercheurs et des enseignants en archéologie. De nombreux spécialistes sont ainsi venus observer le site et confirmer son potentiel scientifique. Plus récemment, des membres de l'Inrap ont également visité Giustiniani. Ces visites ont permis de mettre en évidence la richesse du patrimoine bâti et archéologique présent sur le site. Parallèlement, une coopération intéressante s'est développée avec le Laboratoire régional d'archéologie -Corse (LRA) ainsi qu'avec différents passionnés et spécialistes du patrimoine.





L'héritage d'Alain Colombani

Impossible pour Pierre Dottori d'évoquer l'histoire de l'association sans rendre hommage à Alain Colombani, disparu récemment. « Alain était un homme de terrain. L'ouverture des sentiers était l'un de ses grands combats. Il a consacré énormément d'énergie à rouvrir et entretenir les chemins de Balagne, souvent bénévolement. » Sportif accompli, impliqué également dans le développement du VTT, Alain Colombani était surtout profondément attaché à l'histoire locale et à la sauvegarde du patrimoine. Avec Pierre Dottori et Jean-Dominique Poli, il fut l'un des membres fondateurs de l'association. « Il nous manque beaucoup. Il était passionné par l'histoire du village et très impliqué dans tout ce qui concernait le patrimoine. »





Le sentier du patrimoine : une première étape

Pierre Dottori salue le travail réalisé ces dernières années par la Communauté de communes de l'Île-Rousse-Balagne, son service patrimoine et l'ensemble des partenaires engagés dans la création du sentier du patrimoine de Giustiniani. « C'est un très beau projet qui met en valeur notre histoire et notre richesse patrimoniale. » Les travaux ont permis la restauration de certains ouvrages, le nettoyage de secteurs envahis par la végétation, la réhabilitation de fontaines et l'installation d'une signalétique destinée au grand public. Mais pour le président de l'association, cette valorisation doit désormais s'accompagner d'une véritable politique de conservation.





L'urgence de préserver le patrimoine bâti

L'un des principaux sujets d'inquiétude concerne l'état de plusieurs constructions anciennes : tours, moulins, murs et structures agricoles traditionnelles. Beaucoup de ces édifices sont situés sur des propriétés privées. « Si nous ne faisons rien, certaines constructions encore debout aujourd'hui risquent de disparaître dans quelques années. Le sentier du patrimoine n'aura alors plus grand-chose à montrer. » Pierre Dottori cite notamment le cas d'une ancienne tour dont l'état s'est considérablement dégradé depuis les années 1950, comme l'attestent plusieurs photographies anciennes.

Cette préoccupation pour la sauvegarde du patrimoine a d'ailleurs déjà trouvé une traduction concrète. Il y a deux ou trois ans, sur sa proposition, la municipalité de Speloncato, s'est portée acquéreur auprès d'un particulier d'un moulin ancien ainsi que du terrain attenant, afin de préserver cet ensemble au sein du patrimoine communal. Une initiative qui témoigne de l'intérêt porté par la commune à la protection et à la transmission de ce patrimoine historique.

Par ailleurs, Pierre Dottori, appelle de ses vœux, une réflexion collective associant propriétaires, collectivités, partenaires institutionnels et bénévoles afin de trouver des solutions juridiques et financières permettant de consolider ces bâtiments. « Je ne critique personne. J'ouvre simplement le débat. Comment peut-on intervenir pour sauver ce patrimoine lorsqu'il se trouve sur du foncier privé ? »





Relancer les recherches archéologiques

L'association estime également qu'il est devenu nécessaire de reprendre les investigations archéologiques sur le site. Pierre Dottori plaide pour la réalisation de sondages qui permettraient de mieux comprendre l'organisation du lieu à travers les siècles. Parmi les questions encore en suspens : l'importance réelle de l'occupation néolithique ; l'étendue des installations romaines ; la fonction exacte des vestiges médiévaux ; l'origine même du nom « Giustiniani ». « Est-ce une référence à l'empereur Justinien ? À Monseigneur Giustiniani ? À un seigneur local ? Aujourd'hui, nous ne disposons pas de certitudes. »





Un village oublié à redécouvrir

Les recherches menées jusqu'à présent ont également permis de mieux comprendre l'histoire de l'ancien village de Giustiniani. Les sources indiquent qu'il était encore peuplé au XVIe siècle et qu'il possédait plusieurs édifices religieux, notamment les églises San Martinu et Santo Stefano. Même après le déplacement progressif de la population vers le village actuel de Speloncato, le secteur est resté fréquenté pour les activités agricoles, les jardins et l'élevage. « Toute cette histoire mérite d'être mieux connue et mieux étudiée », estime Pierre Dottori.





Une association qui se projette vers l'avenir

Avec son futur changement de nom, l'Associu Giustiniani entend poursuivre le travail engagé depuis plusieurs décennies. Parmi les projets envisagés figure notamment l'organisation, dès cet été, d'une sortie découverte ouverte au public sur le site de Giustiniani et le sentier du patrimoine. L'objectif est de sensibiliser habitants et visiteurs à la richesse historique du secteur, tout en suscitant de nouvelles vocations parmi les bénévoles. « Nous continuerons à travailler avec tous ceux qui souhaitent préserver et transmettre ce patrimoine exceptionnel. »

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Pour suivre l'actualité de l'association et les prochaines initiatives, le public peut consulter la page Facebook consacrée à Giustiniani et au patrimoine de Speloncato : groupe public Facebook « Associu Giustiniana di speloncato »