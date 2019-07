Assemblée de Corse : les intentions de Corsica Libera sur l’énergie et le port de Bastia

Une conférence de presse de dernière minute expressément organisée par Corsica Libera à j-1 de la session plénière de l’Assemblée de Corse. Face à la presse, les principales têtes du groupe indépendantiste sont venues communiquer sur la journée du lendemain. Jeudi, pour la dernière session avant la trêve estivale, il sera en effet question d’énergie. C’est tout d’abord Petr’anto Tomasi, président du groupe Corsica Libera à l’Assemblée de Corse qui portera la question orale sur la transition écologique et l’avenir de la centrale du Vazzio. Et les doutes à ce sujet sont nombreux. Lors de la visite d’Edouard Philippe les 3 et 4 juillet dernier, l’ancien ministre de la transition énergétique François De Rugy faisait de nombreuses annonces. La relance des économies d'énergie, le stockage, l’arrêt programmé de la turbine à combustion de Lucciana pour 2020 et celle de secours du Vazzio. La centrale d’Ajaccio sera remplacée d’ici 2023 par une centrale à gaz. Bien que satisfait de ce maintien de l’engagement de l’Etat à travers la Programmation pluriannuelle de l’Energie ( PPE ), Petr’Anto Tomasi a souhaité revenir sur la nécessité d’une feuille de route."Il y a certes une volontés d’aller plus vite sur le déploiement des énergies renouvelables (ENR). Mais il y a également beaucoup de zones d’ombres. Pour ce qui est de la centrale du Vazzio, nous n’avons aucune études complètes et objectives pour répondre à nos questions : faut t-il une nouvelle centrale? A quelle puissance ? 250 MW serait t-il trop ? 125 MW insuffisant ? Quelle énergie sera utilisée ? Avec quel investissement et pour quel amortissement ? "De nombreuses questions et la nécessité selon les nationalistes d’établir un agenda clair et précis afin d’éviter…un Black out. Une possibilité selon le président de Corsica Libera qui maintient que l’Assemblée de Corse doit attendre les résultats de l’étude demander par son groupe pour mesurer le potentiel ENR de la Corse. Mais de cette étude, les élus attendent aussi que ressortent des solutions pour réduire l’échéance d'autonomie énergétique. De 2050 annoncée par François De Rugy, ils souhaitent passer à 2030. Une adéquation plausible selon lui puisque la PPE, établie en 2015 et fixant l’horizon 2050, ne tient pas compte des évolutions de la production des énergies renouvelables et des stations de stockage qui ont vu le jour depuis. Un nouveau calcul est donc de bon ton et c’est bien le résultat qu’attendent les élus indépendantistes.