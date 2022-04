Assemblée de Corse : Polémiques budgétaires sur fond de discorde politique et de discussions avec Paris

Une trajectoire vertueuse

C’est bien l’avis de l’Exécutif et du groupe majoritaire Fà Populu Inseme. Louis Pozzo di Borgo, également président de la CAB, s’applique fermement à déminer les critiques : « On ne peut pas laisser croire aux Corses que ce budget est un échec ! Le budget n’est pas à la hauteur de nos ambitions ? Il répond aux besoins à court terme sur le territoire. 346 millions € d’investissements structurants : un niveau jamais atteint ! Est-il ambitieux à long terme ? Non ! Il y a le contexte épidémique, la guerre à prendre en compte ». Il renvoie froidement la balle à ses anciens alliés : « Il n’y a pas de rupture dans ce budget, il est dans la continuité en responsabilités et dans l’exercice du pouvoir. Six mois après les élections, il y aurait une rupture totale ! ». Les arbitrages ? « Ils sont indispensables ! On peut parler des secteurs qui bénéficient de nouveaux moyens : les SIS, la lutte contre les feux de forêts, 12 millions € pour l’eau, 5 millions € pour le déploiement du plan Biodéchets. Les premières communes ont déjà signé ». La dette ? Il dénonce « une volonté d’afficher un chiffon rouge ! Nous sommes très loin du seuil d’alerte. Nous avons la capacité de nous désendetter. Nous pouvons gérer la dette : 80 millions € empruntés ont généré plus d’un milliard € d’investissements. Les emprunts publics sont bien utilisés. Un vrai effort de gestion a été fait. La trajectoire est vertueuse. Nous tenons nos objectifs ». S’il admet que le bât blesse au niveau des charges de personnels grevées notamment par « le recours aux contractuels dus aux nombreuses absences liées à la pandémie », il assure : « Ce budget garantit que l’exercice budgétaire se déroulera sans encombre ».



Une gestion au mieux

Le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, remet également les pendules à l’heure en rappelant qu’il a maintenu le bateau CDC à flot même en pleine tempête : « Notre façon de gérer a permis à la Corse de faire face à des crises exceptionnelles sans précédent. Malgré le Covid et l’amende à la Corsica Ferries, nous avons augmenté notre investissement partout en maintenant un emprunt raisonnable et des ratios satisfaisants. Je ne pense pas qu’on aurait pu faire mieux dans la situation ! ». La vision politique ? « Nous sommes structurellement dans une situation qui ne nous ne permet pas d’emmener le pays là où nous voulons, ni à compenser les déficits historiques de la Corse ». L’ampleur de la dette ? « On a essayé pendant 3 ans de faire diminuer la dette. Le gouvernement n’a pas tenu son engagement sur les emprunts toxiques et on a du payer 61,9 millions €. La dette est composée de tous les héritages, ce n’est pas nous qui l’avons contractée, et elle ne nous met pas dans une situation dangereuse ». S’il comprend certaines critiques, il règle au passage quelques comptes, notamment le manque de soutien dans son bras de fer avec l’Etat concernant le paiement de l’amende à la Corsica Ferries. « Le fait politique était de voter le budget supplémentaire pour dire à l’Etat : « nous ne paierons pas 86 millions € ! ». Vous m’avez accompagné de loin, vous n’avez pas participé au vote. Ce n’est pas l’accompagnement que j’attendais de vous », lance-t-il à Josepha Giacometti. A la droite qui a voté contre : « Vous ne nous avez pas soutenus, ça aurait pu mal tourné ! ». Et au PNC qui s’est abstenu : « C’était un mauvais choix ! Seul Core in Fronte a préféré défendre les intérêts de la Corse plutôt que de s’opposer à la majorité territoriale ». Un budget franco-français ? « Je ne sais pas ce que cela veut dire ! ». A Core in Fronte, sur les marqueurs ? « Une hausse de 40 % des crédits sur la forêt, on monte en puissance. Sur la langue, les acteurs ne se saisissant pas suffisamment des crédits et les projets ne se finalisent pas ». Sur l’outil ? « Il n’est pas configuré pour la CDC et les agences et offices. Entre 90 et 100 agents partent à la retraite chaque année, certains ne sont pas remplacés. Les postes sont ouverts en interne et ne sont pas pourvus, ça crée un déséquilibre, une souffrance. On recrute sur de nouvelles compétences ». S’il agrée la proposition d’un corpus de base de demandes à Paris, il indique qu’il avait déjà transmis une liste de projets structurants pour 1 milliard d’euros à l’ex-préfet Robin. « Nous avons fait au mieux ce qui était possible de faire. Maintenant, nous devons obtenir les moyens qui nous permettront de concrétiser ces projets ».



Le budget primitif a été adopté par 32 voix pour, 25 contre - Un Soffiu novu et Avanzemu - et la non-participation de Core in Fronte.



N.M.