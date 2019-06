Assemblée de Corse : Passe d’armes autour de la venue d’Edouard Philippe

Du dialogue et de la faute

Le sujet ne passionne guère le Président de l’Exécutif, visiblement fatigué de devoir se justifier d’une situation dont il ne s’estime pas responsable. Ayant toujours joué le jeu du dialogue même quand les dés étaient pipés, il n’apprécie pas la mercuriale et le fait savoir calmement. « Notre volonté n’est pas d’être dans un rapport de forces permanent avec l’Etat. Notre volonté, jamais démentie, sans cesse réaffirmée, est de réussir à ouvrir un véritable dialogue pour construire une solution politique ». Et de répliquer au tac au tac : « La première des choses en démocratie, c’est de tenir compte du fait démocratique. Nous tenons compte du fait démocratique tel qu’il s’est exprimé à l’échelle française, ce que nous attendons en retour avec beaucoup d’humilité, c’est que le gouvernement, le président de la République et l’Etat tiennent compte du fait démocratique tel qu’il s’est exprimé en Corse, notamment en décembre 2015 et 2017 ». Pas plus qu’il n’apprécie la qualification de totem : « Il y a un certain nombre, non de totems, mais de revendications qui sont fondamentales pour nous parce qu’elles ont structuré notre engagement depuis un demi-siècle pour la période contemporaine. Nous n’imposons rien, ni sur le fond, ni en termes de calendrier, mais nous constatons que, pour l’instant, c’est une fin de non-recevoir, malheureusement définitive qui nous a été opposé. Pour nous, c’est une erreur, voire une faute politique, parce qu’un problème politique doit se traiter de façon politique ! ».



Du paradoxe au blocage

Gilles Simeoni a l’intention de tordre le cou à un certain nombre de malentendus. « Nous sommes prêts à discuter, avec la même force, la même énergie et la même détermination, de toutes les questions qui conditionnent la vie des Corses au quotidien. Toutes, qu’il s’agisse du social, de l’urbanisme, du foncier, des déchets, du statut fiscal, de l’énergie, de la santé… Mais dans ces domaines, me semble-t-il jusqu’à aujourd’hui, nous nous sommes adressés au gouvernement avec un certain nombre de propositions qui sont peut-être à compléter, à faire évoluer, à enrichir ». Et de tacler cet étrange paradoxe qui fait que « sur les fondamentaux, il n’y a pas de place pour discuter, et sur les questions techniques auxquelles on nous renvoie, quand nous arrivons avec des propositions, on nous dit qu’on ne peut pas les traiter. Donc, aujourd’hui, nous sommes véritablement dans une situation de blocage politique qui est plus que regrettable. Elle est dommageable et dangereuse Il faut en sortir ! Par le haut ! ». La précision qu’il apporte n’a rien d’anodin. « Nous avons eu une réunion, que je considère extrêmement importante, avec l’Oru di u Ritornu. Au-delà de nos différences importantes et de nos désaccords, il y a profondément en Corse, dans la classe politique et dans l’ensemble du peuple corse, une volonté forte de construire ensemble un chemin. Vous savez que nous y tenons tout particulièrement et que nous ferons tout pour cultiver cet état d’esprit et le développer. Nous avons envoyé un signal fort ».



Des signes aux actes

Ceci dit, le leader nationaliste ne se fait guère d’illusions sur la venue du Premier ministre et de ses dispositions vis-à-vis d’avancées qui ne seront pas au programme. « Chacun s’exprimera. Nous sommes disponibles pour le dialogue, mais le dialogue, ce n’est pas seulement de se recevoir, de se serrer la main et de se quitter sans n’avoir rien aborder. Le dialogue, c’est identifier les problèmes, définir une méthode, se fixer un certain nombre d’objectifs partagés et placer la barre au bon niveau. La visite du ministre de l’agriculture a été porteuse d’un certain nombre de signes positifs. Acceptons-en l’augure ! Au moment où je parle, rien ne nous permet de penser que le Premier ministre inscrira sa venue dans l’île dans la recherche d’un acte II des relations entre la Corse et l’Etat. En ce qui nous concerne, nous souhaitons qu’on laisse de côté ce qu’il s’est passé depuis un an et demi et qu’on ouvre une nouvelle période nous permettant d’avancer de façon significative ». C’est un vœu pieu. A l’Assemblée nationale, Edouard Philippe a bien précisé que si l’acte II changeait de méthode, il ne changeait pas de cap ! A bon entendeur…



N.M.