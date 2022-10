Assemblée de Corse : Les réactions politiques à l’interruption de séance et à la séquence des prisonniers

Pour le conseiller territorial de Core in Fronte, l’important était déjà, dans un premier temps, que « les quatre groupes nationalistes puissent trouver un point de convergence et être unis sur cette question pour, d’un point de vue historique et stratégique, ne plus monter à Paris de manière désunie ». Dans un second temps, il était également « important de trouver un point d’équilibre avec le groupe de droite, U Soffiu Novu, malgré le fait qu’il soit traversé par deux courants divergents sur ce sujet, un conservateur et l’autre progressiste. Il est nécessaire de les associer à cette démarche, à la fois, pour la suite des événements judiciaires, en espérant que ces événements judiciaires seront favorables aux prisonniers, et pour la suite du processus. Je tiens à saluer le courage politique et intellectuel de leur président, Jean Martin Mondoloni. En accord avec les onze organisations syndicales et de soutien aux prisonniers, nous avons, donc, pu trouver ce point d’équilibre. Il faut solder à court terme cette question du commando Érignac qui pèse à la fois sur la Corse et les Corses, mais aussi sur les négociations avec Paris depuis maintenant 25 ans. Il faut sortir du conflit par le haut ». Jean-Batti Arena dédramatise l’intrusion dans l’hémicycle : « Il y a eu, dans un passé récent, d’autres intrusions dans l’hémicycle qui n’ont pas suscité autant de publicité. C’est compréhensible de la part des familles et de certains militants qui sont chauffés à blanc depuis plus de cinq ans par le refus de l’Etat d’appliquer le droit. Ils sont excédés par ce mépris et ce déni de justice, une justice qu’on accorde à d’autres en France et qu’on nous refuse à nous, qu’on accorde à des criminels, à des Islamistes et même à des meurtriers d’enfants et que l’on refuse aux Corses. Nous avons une pensée pour les familles de Pierre Alessandri, d’Alain Ferrandi et d’Yvan Colonna ». L’élu indépendantiste tient à soulever le cas particulier de Sébastien Mattei « qui n’est pas un prisonnier politique, mais qui nous a fourni la quasi-totalité des informations concernant l’assassinat d’Yvan Colonna. Il est depuis, pour sa protection, confiné dans un quartier disciplinaire et risque sa vie à tout moment dans cette prison d’Arles parce que sa tête est mise a pris par les Islamistes et que la pénitentiaire fait la sourde oreille. Sous prétexte de vouloir le protéger, il ne peut plus recevoir les visites normales de sa famille, il n’a pas les mêmes droits que les autres détenus. Ce n’est pas normal qu’aujourd’hui un détenu corse soit en danger de mort dans les prisons françaises pour la simple raison qu’il est Corse et qu’il était proche de Yvan Colonna. C’est quand même fou qu’en France, on enferme une personne menacée de mort pour la protéger, et pas les gens qui pourraient nuire à son intégrité physique ! Il faut que l’on se pense sur son cas rapidement, alerter le Garde des Sceaux, et demander que d’autres détenus corses soient rapprochés de lui pour qu’il ne soit plus isolé et en danger. On ne peut pas l’oublier, lui et sa famille. On ne peut accepter un second drame ! ».