Assemblée de Corse : Des orientations budgétaires sous le spectre de la rigueur et les foudres de l’opposition

Des économies nécessaires

Intégrant ce contexte contraint, le président de l’ADEC décline, ensuite, des orientations « volontaristes, sérieuses », mais, avoue-t-il « empreintes de rigueur ». Autour de quatre principes dont le premier est de maitriser les charges de fonctionnement. « L’idée est de ne plus les augmenter, voire de les réduire un peu. C’est un effort très important de 20 millions € à réaliser. Nous n’allons pas intégrer le coût de l’inflation, estimé en 2025 entre 1,5% et 1,8%. Cette économie nous permettra d’abonder notre épargne ». Deuxième principe : maintenir un haut niveau d’investissements : 310 millions € au minimum par an pendant 3 ans. L’Exécutif espère, grâce aux économies, dégager des marges supplémentaires pour investir plus, notamment sur les infrastructures et « le soutien offensif direct et indirect aux territoires par les maitrises d’ouvrage ». Troisième principe : diminuer le niveau d’emprunt qui sert à financer l’investissement. Et là, Gilles Giovannangeli met les choses au point : « L’emprunt ne sert pas, comme je l’ai trop souvent entendu, à financer le train de vie de la CdC. Nous ne sommes pas, non plus, face à un mur de dettes ! ». Il le justifie par deux ratios : « Notre ratio de désendettement est largement sous le niveau d’alerte - qui est de 9 ans -, le nôtre est de 7 ans. On va le faire baisser d’ici à 2028. Notre ratio du niveau d’endettement n’est pas à 100%, alors que le niveau moyen d’endettement des régions de France est de 115% ». Par contre, reconnait-il : « Ce qui n’est pas bon, c’est notre trajectoire qu’il faut corriger et inverser dès cette année : 125 millions d’emprunt en 2025 pour arriver progressivement à 110 millions € ». Quatrième principe : améliorer la rotation des stocks d’investissement qui est déjà passée de 5% à 3%. Ces principes seront la matrice budgétaire des trois prochaines années. « Notre choix est mesuré, raisonnable et correspond à notre volonté d’investir largement ».



Trois grandes priorités

Gilles Giovannangeli fixe, ensuite, les trois grandes priorités en matière de politiques publiques. La première porte sur la réorganisation de l’administration, entamée en 2024, « pour l’adapter aux contraintes et aux défis de préparation de l’autonomie avec une administration mieux pilotée, plus recentrée, plus efficace ». Le nouvel organigramme sera présenté en mars prochain. L’idée est de « faire encore mieux avec moins. Nous n’augmenterons les volumes financiers qu’au niveau de notre obligation règlementaire. Cela se fera en discussion avec les agents ». En vue de l’autonomie, l’Exécutif entend définir de nouveaux périmètres administratifs mieux coordonnés avec les périmètres politiques. La deuxième priorité est de « réaffirmer notre projet politique et notre projet de société qui sont des fondamentaux. 2025 sera une année riche avec la révision du PADDUC qui ne peut pas être qu’un document d’urbanisme. Il porte le projet de société de la Corse ». Une révision autour de trois grands enjeux : le foncier et la question de la terre « que l’on doit protéger et aussi aménager avec la problématique du logement. Permettre aux Corses d’accéder aux logements est aussi une priorité ». Egalement, le travail autour de l’éducation, la culture et le sport « qui intègre la question de la langue. C’est le vecteur principal de notre émancipation. Nous avons fait le choix d’une politique ambitieuse, alors que d’autres régions font des coupes sombres sur ces postes budgétaires ». Il prévient néanmoins que les acteurs devront partager les efforts. Un diagnostic culturel sera présenté dans les prochaines semaines. Enfin, l’enjeu de la transition écologique et économique. « On ne peut pas occulter la dette écologique qui, dans 30 ans, impactera nos enfants, si on n’y prend pas garde. Notre volonté est la préservation de notre espace, de la biodiversité, des ressources naturelles, mais on ne peut pas la décorréler de notre modèle économique qu’il faut transformer. Ce modèle n’est plus adapté à notre réalité, il est trop dépendant de la production et de la saisonnalité ».



Des choix d’action

La dernière grande priorité de l’Exécutif pour 2025 porte sur les choix d’action, y compris budgétaires. Le premier est la politique de cohésion sociale « avec une logique de maintien des budgets face à la précarité qui frappe la Corse de manière importante. Plus de 80 millions € sont investis par la CdC pour les personnes âgées, seule la moitié est subventionnée par l’Etat ». Le deuxième est la résilience économique « pour faire face à des indicateurs alarmants et une réalité de terrain difficile ». Le président de l’ADEC annonce un rapport, dès le mois prochain, sur les outils financiers d’accompagnement des besoins des entreprises, notamment l’achat de flux. Le troisième concerne l’agriculture avec trois enjeux : la spéculation foncière, les filières, notamment « l’élevage qu’il faut sauver », et la gestion économe, vertueuse de l’eau. « La création de la Chambre régionale d’agriculture est un atout supplémentaire pour le projet agricole 2025 ». Le quatrième est le soutien réaffirmé aux territoires. « Aucune autre région ne fait ce que nous faisons. Plus de 80 millions € sont directement fléchés, chaque année, vers les communes et intercommunalités ». Il confirme le travail de refonte des dispositifs d’aide en concertation avec les maires et présidents d’intercos pour un nouveau règlement opérationnel dès le 1er trimestre 2026. Gilles Giovannangeli confirme que la dotation quinquennale sera bien versée avec des crédits de paiement stables à 20 à 25 millions €. « Certains disent des choses, mais les chiffres sont têtus ». Une démarche, donc, conclut-il, « pragmatique, sérieuse, avec trois ambitions : s’adapter, répondre aux besoins essentiels des Corses dans une logique de proximité et de priorisation, et préparer l’autonomie en réformant l’administration tout en affirmant nos fondamentaux ».