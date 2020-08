Artoteca, le nouveau salon des arts de Bastia

«Comme existent des médiathèques, des bibliothèques, avec l’association En Couleurs, on a voulu créer une artothèque. Le projet est devenu réalité avec Artoteca qui se veut un salon mais aussi un fonds d’œuvres d’art » explique France-Anne, membre de la l’association En couleurs et responsable de la galerie Noir et blanc. «Le but est de disposer d’un véritable fonds d’œuvres, une centaine, pour les prêter ou les louer. Cela à l’avantage de faire connaitre les artistes et faire vivre leurs œuvres ».



Les œuvres peuvent ainsi être prêtées aux administrations, aux mairies (comme c’est le cas de celle de Bastia), aux institutions. «Les œuvres exposées sont naturellement toutes en vente» souligne encore France-Anne. «De nombreuses personnes sont d’ores et déjà très intéressées par ce système de prêts. Des mairies, des particuliers et on a un gros projet avec une architecte de Corse du sud ». Les œuvres sont variées et vont de l’art figuratif au street art. Il peut s’agir de peintures, aquarelles, dessins, sculptures… «Les œuvres sont de qualité, soigneusement choisies par un comité de sélection » précise France-Anne.



Autre facette d’Artoteca, un salon. «Il y aura des images ensoleillées comme lorsqu'on ouvre une fenêtre un matin d'été » se réjouit déjà André Casabianca, président de En couleurs. «Des affiches de Cinéma et pas n'importe lesquelles, celles de Michel Landi qui sera présent à Bastia dans la Ruelle de la Conception à la Galerie Noir et Blanc. Il y aura d'autres images, celles apportées avec passion par près de 80 artistes, dans des lieux clos et ouverts. Et ce n'est pas terminé, car la suite du salon se fera au théâtre avec quatre projections de films sur l'art. Donner à voir, quelle belle preuve d'amour offert au public dans sa pluralité artistique ».





Cette 1ère édition devait se tenir au théâtre de Bastia avec, outre des artistes de Corse, également des artistes étrangers. Mais la pandémie est passée par là. «Ce 1er salon devait réunir au théâtre de Bastia des artistes de toute la méditerranée. De Corse bien sûr mais aussi de Lybie, Syrie, Algérie, Tunisie, Maroc mais la Covid nous a fait changer les plans car on tenait à faire cette 1ère édition. On a donc choisi plusieurs lieux en centre ville ».



La galerie Noir et blanc (ruelle de la Conception/Rue Napoléon) abritera une exposition consacrée aux affiches de Michel Landi. «En France, des pans de l’histoire du cinéma, c’est-à-dire des milliers de films, ont été dessinés par des artistes du 3ème Art au service du 7ème art » souligne France-Anne. «Ces affichistes avaient pour mission d’attirer des millions de personnes dans les salles de spectacle. Aujourd’hui la Corse peut s’enorgueillir de compter parmi ses artistes contemporains plusieurs affichistes de renom, dont Michel Landi est l’un des plus représentatifs ».



Michel Landi, originaire de San Gavino di Carbini, affichiste de renommée internationale, est l’auteur de plus de 1000 affiches de cinéma. Il aussi un des fondateurs de la cinémathèque de Corse. Ses affiches ont marqué l’histoire du cinéma : L’Idiot (sa 1ère affiche en 1962), Harem, La Cité des femmes, Don Giovanni, Carmen, Il était une fois dans l’Ouest, Duel, La Fiancée du pirate, Pulsions……Son travail couvre la période allant de 1962 à nos jours. Il a travaillé pour les plus grands : Almodovar, Bergman, Cameron, Comencini, Fellini, Kurosawa, Lelouch, De Palma, Spielberg, Loach, Altman, Tarkovski, Truffaut, Woody Allen. En 1985, le premier César de l'affiche fut décerné à Michel Landi pour le film Harem. L'affiche du Dernier Nabab d’Elia Kazan, qui sera distribuée dans toute l'Europe, Never say never again, le dernier James Bond, interprété par Sean Connery,

John Wayne, Walerian Borowczyk, Losey … ont aussi construit sa superbe carte de visite internationale.



Les quelque 200 autres œuvres (peintures, sculptures, dessins…) de 80 artistes se répartiront elles entre plusieurs lieux : Le centre Vision Futura place Fontaine Neuve, le parvis de l’oratoire de l’Immaculée Conception, la ruelle de la Conception, le Scoprovilla, la place du marché.

Au programme aussi deux soirées cinéma au théâtre de Bastia, 4 films sur l’art (voir programme ci-dessous).

Ce salon, dont la 1ère édition sera placée sous la présidence d’honneur de Lucie Simeoni, a pour vocation de devenir un rendez-vous culturel annuel. «Non seulement on veut pérenniser cette manifestation mais on souhaite aussi l’étoffer, la faire évoluer » souligne France-Anne.







Programme Artoteca 2020

Jeudi 10 septembre

18h : Vernissage d’Artoteca à la galerie Noir et Blanc

Vendredi 11 septembre

14h/19h : Centre vision Futura, Scoprovilla, Ruelle de la Conception – place du marché : Exposition des artistes de Corse

20h et 21h30 Théâtre de Bastia* : projection de deux films sur l’art : « Profession affichiste signé Landi» de Jean-Pierre Mattei et « Basquiat, un adolescent à New York » de Sara Driver

Samedi 12 septembre

14h/19h : Centre vision Futura, Scoprovilla, Ruelle de la Conception – place du marché : Exposition des artistes de Corse.

20h et 21h30 au théâtre de Bastia : Deux films sur l’art. « Brusgiature » de Dominique degli Esposti et « Alberto Giacometti The final portrait » de Stanley Tucci.



*Prix des places : 2 films 3 Euros, 4 films 6 Euros. Billets à retirer à la galerie Noir et Blanc (ruelle de la Conception)