Arti Muntagnera, le festival de la transhumance des Arts, revient dans le Niolu

Rédigé par La rédaction le Vendredi 23 Août 2019 à 11:12

Le festival d’arts vivants et contemporains dans la nature, « Arti Muntagnera - La transhumance des Arts » continue de grandir et s’offre une 4è édition en 2019. Après le rendez-vous de juin sur le plateau du Cuscionu, côté Zicavo, avec l’accueil des classes de la communauté de commune de la pieve de l’Ornano et du Taravo, l'événement se décale dans le Niolu du 23 au 26 août.

