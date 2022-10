Arte Mare : une expo géante de 60 artistes à Bastia et Marseille

C’est un festival d’Art Actuel qui nous est proposé pour ces 40 ans. Un partenariat artistique avec le Festival décliné en 4 endroits : La salle des congrès du théâtre municipal, la Galerie Noir et Blanc, le Centre Vision Futura et La Maison de la Corse à Marseille.





Une rencontre artistique entre les arts plastiques et le cinéma, des créations inédites de 60 artistes actuels et contemporains : peintres, sculpteurs, dessinateurs…





À La Maison de la Corse, le mardi 11 octobre à 20h30, se produira aussi dans ce cadre-là jeune soprano bastiaise Marion Giansily.