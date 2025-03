Art, football, Pascal Paoli : le podcast destiné aux jeunes corses Emiciclu revient pour une troisième saison

Cette année, Emiciclu revient pour une troisième saison, toujours avec des sujets ayant “une résonance et une originalité sur notre territoire”. Le premier épisode, consacré à l’art en Corse, est déjà disponible, et d’autres thématiques comme l’innovation technologique, le football ou la langue corse vont être abordées. Pour Lucia Arrio et Léa Ferrandi, l’objectif reste de trouver des intervenants passionnés. “On aborde des thèmes assez généraux. Par exemple, l’épisode sur l’art s’appelle en réalité “créer en Corse”. Cela nous permet de rencontrer des personnes qui font du cinéma, de la musique ou encore des arts plastiques. C’est ce que l’on recherche pour tous les sujets.”





À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Pascal Paoli, un épisode spécial va voir le jour à la fin du mois d’avril. Les étudiantes indiquent que “dans cet épisode spécial dédié au babbu di a patria, nous nous pencherons sur sa vie, sur l’influence qu’il avait en son temps et sur celle qu’il a aujourd’hui.” Cet épisode, en partenariat avec la Collectivité de Corse, a obtenu le label Paoli 2025, et s’inscrit ainsi dans une année consacrée à la commémoration de ce personnage de l’histoire corse. Pour raconter au mieux la vie de Pascal Paoli, Lucia Arrio et Léa Ferrandi seront accompagnées de plusieurs invités, dont “un membre du Paoli Battlefield Preservation Fund et de plusieurs organisations historiques en Pennsylvanie, où le nom de Paoli a particulièrement résonné durant la guerre d’indépendance, mais aussi d’un commissaire d’exposition pour le musée de Morosaglia, et de la directrice du musée de Morosaglia.”



Les étudiantes espèrent toucher le plus grand nombre, malgré une contrainte : “Les épisodes durent entre 45 minutes et une heure, parce qu’il faut qu’ils restent agréables à écouter. C’est pourquoi on se limite à trois ou quatre intervenants par épisode, même si on aimerait parfois en avoir plus. Cette année, on aimerait que ce podcast soit écouté par de nombreuses personnes. On l’a pensé pour qu’il puisse être écouté en voiture, ou bien en allant en cours ou au travail.”