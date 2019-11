Arnaques : l'appel à la vigilance de l’Autorité des marchés financiers

et sur App Store pour permettre aux particuliers de retrouver plus facilement les informations utiles et mesurer le degré de risque d’un placement qui leur serait proposé.

Via ses actions, l’AMF souhaite encourager les épargnants sur l’ensemble du territoire à la plus grande prudence car il n’existe pas de profil type des victimes d’arnaques.

La protection de l’épargne investie dans les produits financiers est au cœur des missions de l’Autorité des marchés financiers. Le régulateur a développé une action préventive en suivant sur le terrain les conditions de commercialisation des produits financiers auprès du grand public, pour s’assurer que les connaissances et l’expérience du client, son appétit pour le risque et ses besoins sont pris en compte.L’AMF réalise également une surveillance des offres financières à partir de différentes sources : les épargnants via la plateforme Épargne Info Service (01 53 45 62 00), via des outils de veille sur internet et les réseaux sociaux. Cette veille lui permet de détecter les éventuelles offres suspectes, d’alerter le public et lorsque c’est possible d’obtenir le blocage en France de l’accès à des sites illégaux. Rien qu’au premier semestre, l’AMF a attiré l’attention du public à l’encontre de 119 sites.Devant un phénomène arnaques qui perdure, l’AMF a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation en septembre dernier, avec témoignages à l’appui. Elle a lancé le mois dernier une nouvelle application AMF Protect Epargne disponible sur le web à l’adresse https://protectepargne.amf-france.org/