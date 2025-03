Arnaque à la feuille blanche : la gendarmerie de Corse lance un appel à la vigilance

Si vous trouvez une feuille blanche coincée dans votre boîte aux lettres, mieux vaut ne pas l’ignorer. Depuis le début de l’année, un nouveau mode opératoire a été repéré dans plusieurs départements, y compris en Corse : la "technique de la feuille blanche". Un procédé aussi simple qu’inquiétant.



L’astuce des cambrioleurs consiste à glisser discrètement une feuille de papier A4 dans la fente d’une boîte aux lettres. Si elle reste en place plusieurs jours, c’est le signal que les occupants sont absents, laissant le champ libre aux malfaiteurs pour préparer un cambriolage en toute tranquillité.



Ce système de surveillance artisanale permet aux cambrioleurs de tester la présence des habitants sans éveiller de soupçons. Un pavillon inhabité, une maison de vacances rarement occupée ou un appartement dont le courrier s’accumule sont autant de cibles potentielles.



Face à ce stratagème, la gendarmerie de Corse a publié un message d’alerte sur les réseaux sociaux, invitant les habitants à la prudence. Quelques réflexes simples peuvent éviter les mauvaises surprises : vérifier régulièrement sa boîte aux lettres, relever le courrier d’un voisin en son absence, et signaler toute anomalie suspecte.



Que faire si vous tombez sur une feuille blanche ?

Les autorités recommandent de ne pas toucher la feuille et de prévenir immédiatement la gendarmerie en composant le 17. Mieux vaut éviter de manipuler un éventuel indice qui pourrait aider les enquêteurs.



Cette technique de repérage repose en grande partie sur la discrétion. Pour contrer ces tentatives, il est essentiel de renforcer la vigilance collective. Un quartier où les habitants se montrent attentifs aux allées et venues suspectes est moins attractif pour les cambrioleurs.



Si ce type de méthode n’a rien d’un scénario de film d’espionnage, il rappelle néanmoins une réalité : les malfaiteurs s’adaptent en permanence et trouvent toujours de nouvelles astuces pour repérer les maisons inoccupées. Un petit geste d’attention, un signalement rapide, et l’affaire peut être déjouée avant même de commencer.