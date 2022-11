Armes à feu détenues illégalement en Corse : une opération inédite pour les enregistrer ou les abandonner

Vous détenez une arme de façon illégale et vous souhaitez vous en débarrasser ? Rien de plus simple. Du 25 novembre au 2 décembre, huit points de collecte sont mis en place sur l'ile pour permettre aux particuliers de façon anonyme, sans prise de rendez-vous et sans la moindre formalité administrative, se dessaisir de leurs armes ou de les déclarer en présentant un document d’identité et plusieurs photos détaillées de l’arme.



"L'objectif est de permettre aux personnes détenant des armes de chasse ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales, le plus fréquemment acquises par héritage, de s'en dessaisir simplement ou de les conserver légalement", est-il expliqué dans un communiqué de presse, qui précise que pendant la semaine, exceptionnellement, les particuliers "n'encourront aucune poursuite judiciaire ou administrative sur le fondement du transport ou de la détention sans autorisation d'armes".





Huit points de collecte

En Corse, huit emplacements ont donc été établis par le gouvernement : quatre en Haute-Corse (au commissariat de Bastia et dans les locaux de la gendarmerie de Calvi, Corte, Ghisonaccia) et autant en Corse-du-Sud (au commissariat d'Ajaccio, dans les locaux de la gendarmerie de Péri, Propriano, Porto-Vecchio). Ainsi, pendant huit jours, de 9h à 17h, les services de l’État seront mobilisés sur place pour faciliter les démarches.