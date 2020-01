Aregnu a fêté la Saint-Antoine dans la tradition

Malgré un vent plutôt frisquet, il y avait foule ce matin à Arégnu où on célébrait la Saint Antoine. Un évènement quoi, chaque année, rassemble la population d'Aregnu mais aussi des quatre coins de la Balagne.



L'église paroissiale était comble pour assister à la messe célébrées par plusieurs prêtres et frères de Corbara et l' Ile-Rousse et en présence des sœurs du couvent de Marcassu ainsi que des confrères d'Aregnu.



A l'issue de la messe, avec des oranges dans la main ou dans des petits paniers, les femmes et les confrères précédaient la procession, alors que Saint Antoine orné d'oranges était porté par des gens du village et que des haltes éraient effectuées pour procéder à une bénédiction aux quatre points cardinaux.



A noter également dans la foule la participation d'une délégation du Pays Basque séjournant actuellement dans le village.