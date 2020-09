Arcubalenu sopra u Mandriale

C.-V. M le Samedi 19 Septembre 2020 à 08:57

Un magnifique arc-en-ciel - phénomène optique et météorologique (on parle de photométéore) qui rend visible le spectre continu de la lumière du ciel quand le soleil brille pendant la pluie- a été observé ce samedi matin au-dessus de Mandriale et u Cimone à Santa-Maria-di-Lota. Nous vous laissons apprécier la beauté de ce spectacle éphémère.

