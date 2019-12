Le PNC dénonce vivement les interpellations musclées de jeunes corses, survenues ces dernières heures. Alors que la Corse s’installe durablement dans l’apaisement et le dialogue, pareilles pratiques nous renvoient aux heures les plus sombres et les plus douloureuses de notre histoire contemporaine. Le PNC sera présent ce soir aux différents rassemblements de soutien.