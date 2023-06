Après les incidents à Ajaccio avant le match ACA-OM, de nouvelles restrictions pour les supporters marseillais

Match @ACAjaccio @OM_Officiel

Déplacement encadré des 200 supporters Marseillais vers l extérieur de la ville d @VilledAjaccio où ils seront sous notre contrôle

Merci aux responsables de @OM_Officiel pour leur concours à l organisation de ces déplacements pic.twitter.com/hYIfFG6Lu3

— Police nationale 2A (@PoliceNat2A) June 3, 2023



À la suite des violents incidents survenus vendredi soir dans le centre-ville d'Ajaccio entre les supporters de l'AC Ajaccio et de l'Olympique de Marseille, la préfecture de Corse a pris un arrêté préfectoral "visant à assurer la sécurité lors du match opposant les deux équipes" prévu ce samedi 3 juin au stade René Coty d'Ajaccio.Selon cet arrêté, les personnes "se prévalant de la qualité de supporter de l'OM et arrivant par voie maritime ou aérienne sont interdites de déplacement sur les territoires des communes d'Ajaccio et de Grosseto-Prugna." Pour pallier cette interdiction, les supporters concernés sont invités à se rendre sur la plage du Ricanto, où un dispositif d'accueil a été spécialement mis en place. Ils pourront rejoindre le stade en début de soirée, sous une surveillance étroite des forces de l'ordre.Ce matin, lors de l'arrivée du navire transportant près de 200 supporters de l'OM, les forces de l'ordre étaient présentes sur le quai pour procéder à des contrôles. Par la suite, elles ont organisé un déplacement encadré des supporters marseillais hors de la ville.