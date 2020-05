Après le confinement, la Mission Locale Sud Corse prête à accueillir le public

Depuis le 11 mai dernier, la Mission Locale Sud Corse prépare la réouverture de ses locaux, prévue le mercredi 03 juin, 9h00, ainsi que la reprise progressive de son activité sur site (Antenne de Porto-Vecchio et de Propriano.Conformément aux consignes sanitaires exigées par le gouvernement et les recommandations émises par l’Union Nationale des Missions Locales, la Mission Locale Sud Corse s’est organisée pour recevoir son public tout en garantissant la protection de ses salariés et des jeunes en accompagnement.Afin d’éviter une saturation des lieux d’accueil et d’assurer le respect des mesures barrières, il sera demandé à chaque jeune de prendre rendez-vous avant de se rendre à la Mission Locale.Le standard téléphonique sera de nouveau ouvert aux numéros habituels :PORTO-VECCHIO : 04.95.70.34.90 RDV possibles toute la journéePROPRIANO : 04.95.74.02.94 RDV uniquement le matin.Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30Les conseillers seront toujours joignables par téléphone, mail ou via les réseaux sociaux. Selon la situation de la personne accompagnée, le lien avec son conseiller pourra être maintenu à distance encore pour quelques temps.Pour répondre aux règles en vigueur, un protocole précis d’accueil du public et d’utilisation des équipements par les salariés a été défini. Il sera diffusé au sein de la Mission Locale et affiché dans ses locaux.