Après l'échouage d'un yacht au large du désert des Agriate, la préfecture maritime alerte sur un risque d'atteinte à l'environnement

Le 7 juillet dernier, un yacht de 19 mètres s’est échoué sur la pointe de Dalfinu au large du désert des Agriates. Si les trois membres de l’équipage ont pu être rapidement secourus par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée (CROSS MED), évitant ainsi un drame humain, le risque de pollution, lui, s’est déclaré dès le lendemain.« Le 8 juillet, l’épave de ce navire s’est rapidement disloquée, répandant des débris sur la côte et sous la mer (moteurs, batteries, composants électroniques, etc.) au sein du parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate, constituant ainsi une atteinte préjudiciable à l’environnement dans cette zone sensible », indique dans un communiqué le préfet maritime de la Méditerranée.